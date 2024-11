"Desde que entré a MQB, sabía que estaría en la final", asegura Diego Bravo

Bravo finalizó agradeciendo al público el apoyo y pidió que sigan votando por el #TeamDiego.

​"Me ha parecido que el formato me ha ayudado muchísimo a dar a conocer a un Diego distinto al que ya las personas conocían por mi desarrollo en redes sociales. He recibido mucho cariño de parte de la gente y eso no tiene precio. He hecho unas cuantas campañas con amigos y otros en redes para intentar movilizar seguidores y conseguir la mayoría de votos posibles. Que sea lo que es público quiera, pues ya yo soy un ganador", concluyó.