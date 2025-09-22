¡Del panel a la pista! Vea a Isaac Rovira bailando swing criollo en segunda gala de MQB

Luego de la presentación de Jefferson Donado "Jeff-On" y Alhanna Morales en la segunda gala de Mira quién baila (MQB) y como parte de la retroalimentación por su número de swing criollo, el español Isaac Rovira se animó a bailar este ritmo costarricense, acompañado por Morales (vea el video adjunto en la portada).

"Yo no soy experto en swing criollo, pero se parece a jive en eso", dijo, luego de dar unos pasos de baile "brincados", como es característico del baile.

Isaac es conocido como el juez más exigente del formato. En entrevista con Teletica.com confesó que adaptarse al swing criollo ha sido un reto porque es un ritmo del que no sabía nada, pero que se ha dado la tarea de investigar y aprender, para darle la mejor consejería a los famosos competidores.

Sobre el baile de "Jeff-On", los otros jueces destacaron comentarios positivos.

​"​Lo hiciste de maravilla, súper, los pasos cruzados, la dificultad con la que abordaste. Todo, muy bien. Te felicito. Ojalá podamos ver más de esto", indicó Isabel Guzmán.

El juez Mauricio Astorga pidió sostener el personaje y nunca perder la actitud. Por lo demás, lo felicitó.

