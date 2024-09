Del avión a la pista de MQB: así fue la ajetreada noche de Michael Rubí

El bailarín Michael Rubí, quien acompaña en la pista de baile a Janeth García, llegó al país a eso de las 7:30 p.m, minutos después del inicio de la segunda gala de Mira Quién Baila (MQB).

​"Ayer salí de concierto con Gloria Trevi casi a las 12 a.m. y me llevaron al aeropuerto. A las 5 a.m. salí de Washington hacia Denver, a las 11 a.m. Volé de Denver a Houston y llegué a las 4 p.m. A las 5 p.m. ya volé a Costa Rica y llegué a las 7:30 p.m., ya había empezado el programa, así que me fueron a buscar en moto, me alisté y salí a bailar de una vez", comentó Rubí a Teletica.com.