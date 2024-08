De Miss Costa Rica 2023 a ‘Mira quién baila’: Lisbeth Valverde cuenta cómo se prepara

La ex Miss Costa Rica, Lisbeth Valverde, ha sido alabada por el público costarricense luego de su compromiso en el certamen de belleza de 2023. La modelo, oriunda de San Ramón, a un mes de dejar su corona, asumió un nuevo reto: se trata del nuevo formato de Televisora de Costa Rica, Mira quién baila.



Teletica.com conversó con Valverde, quien dice estar muy emocionada tras aceptar su participación en el programa, y que se prepara tanto física como mentalmente para dar lo mejor de sí, “porque es muy competitiva”.



​“Este proyecto llegó en el momento de cerrar el ciclo de Miss, porque obviamente es un año lo que tenemos para esa jornada, y ahora se me presenta esta oportunidad, me llena de emoción. Hace algunos días, Vivi (Vivian Peraza) me hizo una llamada para comentarme de la idea, de la propuesta, y bueno, yo contentísima porque ahorita estaba como planeando qué seguía en mi vida, por supuesto. “Yo soy de Educación Especial, tengo proyectos a nivel personal-profesional, pero, al menos acá con la televisión y demás, estaba un poco nostálgica porque ya llegaba a su fin esa etapa. Pero bueno, yo creo que siempre he estado abierta a las oportunidades y Teletica ha sido para mí una gran plataforma. He aprendido muchísimo en todo este año como Miss Costa Rica y el mundo del entretenimiento es algo que me llama la atención, muchísimo, a pesar de que no estudié nada de esto, que suena un poco irónico.

​Valverde asegura que solo ha bailado en el ámbito familiar, ya que a su mamá le encanta el baile de salón, y ella creció entre ritmos latinos: bolero, bachata y merengue.

​La reina de belleza indicó que desde ya se prepara, por ejemplo, entrenando “un poquito más”. Busca estar en su mejor condición física para la competencia.

Además, mencionó que en el programa tendrán nutricionista y que ella tiene patrocinadores de agua y suplementos, por lo que “la nutrición no es problema”.

​"Estoy tratando de llevar un plan alimenticio, una dieta saludable normal, conforme a lo que estoy consumiendo durante el día, y sí estoy incrementando ir al gimnasio más, porque antes iba tal vez una hora al día. Ahora estoy tratando de hacer un poquito más de cardio porque yo sé que la exigencia física es grandísima y yo soy una persona demasiado competitiva. Antes de entrar a Miss Costa Rica, estuve en más de 10 concursos. Entonces, se nota que de dónde vengo, me gustan las competencias. "Lo disfruto muchísimo, me mantiene viva y ahora, pues no es un concurso de belleza, pero sigue siendo muy lindo. Esto es un reto, un reto personal, y tener también una pareja de baile, que yo sé que va a ser muy profesional, voy a aprender muchísimo, me encanta porque soy como una esponjita, en todos los lugares donde voy, me encanta aprender y llenarme ese conocimiento. Mi familia está muy feliz, mi novio no es de aquí, no es tico, pero me apoya incondicionalmente", dijo.

Actualmente, la ramonense reside en Uvita, pero dejará su hogar con su novio para vivir sola en San José, con el fin de enfocarse más en la competencia.

Sobre sus compañeros, indicó que a la mayoría no los conoce mucho, aunque está feliz por compartir con ellos, conocerlos y enfocarse en una competencia sana, sobre todo contra ella misma.

​“Si tuviera que elegir un ritmo, qué difícil elegir uno, la verdad, porque tengo varios que como le digo crecí bailando: salsa podría ser, es uno que me encanta, me parece superdivertido. Siento que me fluye, probablemente es algo que ya se trae como de familia, porque en mi familia todo el mundo es muy salsero, entonces podría decir que ese es mi top 1, el de salsa.

“Mi familia me apoya incondicionalmente y eso lo agradezco muchísimo. Mi mamá está contentísima y quiere venir a apoyarme a las galas, mi novio también. Asumo este nuevo formato con mucha responsabilidad y emoción. También agradezco a mis seguidores, porque desde que dieron las noticia, mis redes se han llenado de mensajes muy lindos”, finalizó Valverde.