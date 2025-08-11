¡De la cancha a la pista de baile! Este es el cuarto participante de ‘Mira quién baila’

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) sigue sumando figuras que pondrán a prueba su talento en la pista de baile. Este lunes, se confirmó al cuarto participante: Randall “Chiqui” Brenes, exfutbolista y una figura muy querida en Costa Rica.

Por años, Brenes fue reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol nacional. Debutó en 2003 con el Club Sport Cartaginés, donde se ganó el cariño de la afición brumosa. Su carrera lo llevó hasta la Selección Nacional, con la que participó en la Copa del Mundo Brasil 2014, consolidándolo como uno de los delanteros más recordados del país. Sin embargo, su retiro en 2018 no significó el fin de su protagonismo público.



Tras dejar las canchas, Brenes se reinventó. Fundó una academia de fútbol para niños y jóvenes en Cartago, donde también se desempeña como profesor.



Sobre su nueva aventura en la pista de baile del Marco Picado, el “Chiqui” expresó su entusiasmo por enfrentar este reto fuera del terreno deportivo y agradeció el cariño del público. Su carisma y conexión con la gente prometen darle un toque especial a la competencia.

Con la llegada de Brenes, el elenco se fortalece junto a figuras como la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, la exreina de belleza Ivonne Cerdas y el humorista Daniel Montoya, confirmando una temporada llena de talento y energía.



La pista ya está lista para ver quién brilla no solo con el balón, sino también con el ritmo que exige este popular programa de Teletica.



¿Quién será el próximo en unirse al grupo? La competencia apenas comienza. Esté atento a las redes oficiales de MQB y a este medio para conocer quiénes competirán en este concurso de baile.