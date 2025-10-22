De ‘Grease’ al ‘Guasón’: MQB unirá el cine y la danza en gala de películas

La alfombra roja de Mira quién baila (MQB) se prepara para brillar con un resplandor digno de Hollywood. Este domingo, a las 7 p. m., los televidentes serán testigos de la sétima gala de la segunda temporada, una noche que definirá a los dos nominados para la siguiente eliminación.

Será un espectáculo épico donde cada pareja se transformará en un ícono del sétimo arte, desplegando talento y pasión al servicio de causas sociales.

La noche iniciará con un opening inspirado en Grease, donde los concursantes encenderán la pista con energía y nostalgia, recordando los clásicos del cine que han marcado generaciones.

Cada pareja hará su entrada triunfal con personajes que marcaron la historia del cine:

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña revivirán la magia de Dirty Dancing, bailando al ritmo de The Time of My Life, en un tributo a la pasión y el romance que solo Hollywood puede lograr.

Katherine Campbell y Erick Vázquez se sumergirán en la intensidad de The Bodyguard, con una mezcla de rumba y danza contemporánea, que promete emociones profundas y elegancia en cada movimiento.

Daniel Montoya y Tatiana Sánchez traerán a la pista la excentricidad de Los Locos Adams, fusionando freestyle con paso doble, en un número lleno de humor y creatividad.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se embarcarán en un viaje emocional con Titanic, a través de la danza contemporánea, donde cada giro y cada abrazo evocará la intensidad del romance más icónico del cine.

Jeff On y Alhana Morales se transformarán en La Máscara, bailando mambo con Hey Pachuco, desbordando energía, diversión y carisma en cada salto y pirueta.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez encarnarán al Guasón, llevando un vals cargado de misterio, dramatismo y teatralidad que atrapará todas las miradas.

Neto Rangel y Jahzell Acevedo se sumergirán en la sensualidad de 50 Sombras de Grey, fusionando rumba y vals en un número que combina sofisticación y pasión.

El premio de esta competencia no es solo un trofeo: el ganador de la temporada hará brillar con $15.000 la causa que respalda, mientras que el segundo y tercer lugar contribuirán con $7.000 y $5.000, respectivamente. Incluso quienes abandonen la competencia dejarán un legado de $3.000 para su fundación. En MQB, cada giro, salto y mirada transforma vidas.

Con un elenco de estrellas que se sumergen en la fantasía y emoción del cine, la gala será un paseo por la historia del cine, un espectáculo de nostalgia, glamour y solidaridad, donde la pista de baile se convierte en escenario de sueños y causas que merecen brillar.

Siga esta noche de películas el domingo por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



