De ‘Grease’ al ‘Guasón’: MQB unirá el cine y la danza en gala de películas
Este domingo, el formato de baile presentará una noche especial con personajes icónicos de Hollywood. Repase en esta nota cuál filme interpretarán sus famosos favoritos.
La alfombra roja de Mira quién baila (MQB) se prepara para brillar con un resplandor digno de Hollywood. Este domingo, a las 7 p. m., los televidentes serán testigos de la sétima gala de la segunda temporada, una noche que definirá a los dos nominados para la siguiente eliminación.
Será un espectáculo épico donde cada pareja se transformará en un ícono del sétimo arte, desplegando talento y pasión al servicio de causas sociales.
La noche iniciará con un opening inspirado en Grease, donde los concursantes encenderán la pista con energía y nostalgia, recordando los clásicos del cine que han marcado generaciones.
Cada pareja hará su entrada triunfal con personajes que marcaron la historia del cine:
Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña revivirán la magia de Dirty Dancing, bailando al ritmo de The Time of My Life, en un tributo a la pasión y el romance que solo Hollywood puede lograr.
Katherine Campbell y Erick Vázquez se sumergirán en la intensidad de The Bodyguard, con una mezcla de rumba y danza contemporánea, que promete emociones profundas y elegancia en cada movimiento.
Daniel Montoya y Tatiana Sánchez traerán a la pista la excentricidad de Los Locos Adams, fusionando freestyle con paso doble, en un número lleno de humor y creatividad.
Mariana Uriarte y Michael Rubí se embarcarán en un viaje emocional con Titanic, a través de la danza contemporánea, donde cada giro y cada abrazo evocará la intensidad del romance más icónico del cine.
Jeff On y Alhana Morales se transformarán en La Máscara, bailando mambo con Hey Pachuco, desbordando energía, diversión y carisma en cada salto y pirueta.
Ítalo Marenco y Lucía Jiménez encarnarán al Guasón, llevando un vals cargado de misterio, dramatismo y teatralidad que atrapará todas las miradas.
Neto Rangel y Jahzell Acevedo se sumergirán en la sensualidad de 50 Sombras de Grey, fusionando rumba y vals en un número que combina sofisticación y pasión.
El premio de esta competencia no es solo un trofeo: el ganador de la temporada hará brillar con $15.000 la causa que respalda, mientras que el segundo y tercer lugar contribuirán con $7.000 y $5.000, respectivamente. Incluso quienes abandonen la competencia dejarán un legado de $3.000 para su fundación. En MQB, cada giro, salto y mirada transforma vidas.
Con un elenco de estrellas que se sumergen en la fantasía y emoción del cine, la gala será un paseo por la historia del cine, un espectáculo de nostalgia, glamour y solidaridad, donde la pista de baile se convierte en escenario de sueños y causas que merecen brillar.
Siga esta noche de películas el domingo por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.