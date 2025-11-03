Daniel Montoya y Ericka Morera necesitan su ayuda para seguir en MQB: ¡Vote aquí!

El domingo 9 de noviembre será la cuarta eliminación de Mira quién baila (MQB) segunda temporada y el público puede decidir quién continúa en la competencia: el humorista de Toros Teletica, Daniel Montoya o la empresaria Ericka "Keka" Morera.

Ambos se encuentran en “zona de peligro” y deberán darlo todo en la pista para convencer a los televidentes. Esta es la primera nominación de Morera, mientras que es la tercera ocasión en que el comediante Montoya se enfrenta a esta situación.

¿Cómo votar?



El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamDani #TeamKeka. Recuerde que tiene la posibilidad de votar hasta siete veces por día.



Montoya y su bailarina, Tatiana Sánchez, han decidido respaldar a Proyecto Daniel. El objetivo de esta fundación es ayudar a personas de 13 a 25 años con cáncer.

Por su parte, Morera y su pareja de baile, Javier Acuña, han unido sus esfuerzos a Fundavida, un proyecto social que apoyan a niños y jóvenes en condición vulnerable y de pobreza extrema.



El famoso que se despida de la competencia, llevará a su proyecto social $3.000, mientras que el que continúe en la pista de MQB podrá luchar por el primer lugar del formato, que beneficiará a su causa social con $15.000.



La decisión está en manos del público. ¿Quién merece seguir en la pista de baile? La respuesta se conocerá esta noche en la primera gran eliminación de MQB.



Siga este formato a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.