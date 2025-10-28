Daniel Montoya sufre nuevo contratiempo en ‘Mira quién baila’

El humorista Daniel Montoya sufrió un nuevo contratiempo durante los ensayos de Mira quién baila (MQB).

Un mal paso, mientras practicaba sus coreografías del próximo domingo, provocó que el participante tuviera que recibir atención médica.

En un video facilitado por la producción, se ve cuando el doctor Álvaro Rivera, especialista en Ortopedia, le hace una revisión en la rodilla (ver adjunto).

“Tiene un poquito de líquido, pero es menos que la vez pasada”, determinó el médico, antes de sacarlo.

Vivian Peraza, productora de MQB, dijo a Teletica.com que Montoya recibió terapia durante la mañana, mientras continúa en observación. Afortunadamente, este contratiempo no le impedirá continuar su preparación de cara a la octava gala.

“Este martes en la tarde puede retomar sus ensayos con normalidad”, puntualizó Peraza.

No es la primera vez que una lesión le juega en contra a Montoya durante la temporada. El comediante de Toros Teletica sufrió una inflamación en sus rodillas en los primeros días del programa. Posteriormente, una molestia en el dedo gordo de su pie derecho amenazó su participación en la pista. En ambos casos, el competidor pudo recuperarse y retomar sus prácticas sin problema.