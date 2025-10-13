Daniel Montoya sobre su segunda nominación en MQB: “Estoy frustrado, hasta enojado”

El humorista de Toros Teletica, Daniel Montoya, enfrenta por segunda vez la zona de nominación en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB). Al igual que en la edición anterior, cuando se impuso a Thais Alfaro y continuó en la competencia, Montoya vuelve a encontrarse en riesgo, esta vez junto al exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes.

En sus primeras declaraciones tras conocer su nominación, Montoya no ocultó su frustración:

“Sí, estoy un poco frustrado, hasta enojado… porque hemos hecho un trabajo muy fuerte y me afectó que Isaac dijera que hay que trabajar más horas. Me duele estar nominado con el 'Chiqui', pero vamos a ponerle mucho", explicó.

El humorista destacó que su rutina diaria lo mantiene ocupado y que siempre intenta dar lo máximo.

“Hago shows, trabajo en la radio, el negocio también… llego tarde, claro, siempre… cuando puedo me quedo más tarde", confesó.

Respecto a la dinámica del programa, Daniel explicó la exigencia que representa estar en competencia:

“Nos dijeron que hay un algo muy pequeñito entre ser pareja wow y ser pareja nominada… Todos hacemos un esfuerzo muy grande… yo no bailo profesionalmente, pero lo doy todo”.

Finalmente, Montoya dejó claro cuál es su objetivo en la pista de baile:

“Convencer al público, traer una coreografía más completa, innovar un poquito, seguir entreteniendo a la gente… nuestra labor más importante”, concluyó.

El domingo 19 de octubre será la tercera eliminación de MQB y el público decidirá quién continúa en la competencia. Tanto Montoya como “Chiqui” Brenes deberán darlo todo en la pista para ganarse el voto de los televidentes.

¿Cómo votar?

El sistema de votación ya está abierto. Usted puede apoyar a su favorito ingresando a https://votos.teletica.com/, enviando un mensaje de WhatsApp al 6070-0777 o usando las etiquetas #TeamChiqui o #TeamDani. Recuerde que puede votar hasta siete veces por día.

Más allá de la competencia, cada participante lucha por una causa social. Daniel Montoya baila por el Proyecto Daniel, mientras que “Chiqui” Brenes apoya al Hogar de Niños Baik. El eliminado de la gala entregará $3.000 a la fundación que eligió.

La decisión final está en manos del público.

Siga la transmisión el domingo en la franja horaria de 7 p. m. a 9 p. m. a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y la app TDMAX.