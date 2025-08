Daniel Montoya sobre su llegada a MQB: “Espero quedar de primero en la competencia”

El humorista y presentador costarricense, Daniel Montoya, conocido por su participación en Toros Teletica y por dar vida a personajes como “Tony”, “Tío”, “Splendol” y “Guanelgue”, fue confirmado como el segundo famoso que formará parte de la nueva temporada del programa Mira quién baila (MQB).

Teletica.com conversó con el comediante sobre cómo recibió la noticia, sus expectativas, miedos, y su determinación por hacer de este reto una experiencia inolvidable.



​“Fue Vivian Peraza (productora del programa). Vacilando, subimos unos videos —yo subí uno por lo de los toros— y ella me vaciló, y yo le dije: ‘Ahí estamos a las órdenes’. Y así empezó la relación. Por dicha me tomaron en cuenta. Vamos a ir a disfrutarlo, que es lo más importante. Esto es para disfrutar más que estresarse”, contó Montoya, recordando cómo surgió la oportunidad de unirse al elenco de MQB.

El comediante supo que estaría en el programa apenas el viernes anterior. Desde entonces, ha mantenido la noticia en secreto, salvo por contadas personas: “Mi hija sabe, y casi nadie más. Muy poca gente sabe todavía que voy a estar ahí”.



Aunque Montoya es un artista experimentado en el escenario, reconoce que el baile le impone un reto completamente nuevo.

​“Yo no bailo absolutamente nada. Entonces, creo que es triple el reto: bailar, hacerlo frente a cámaras… y sin saber. Pero lo importante es que me encantan los retos y me gusta cuando hay que hacer cosas diferentes. Estoy muy feliz de estar ahí, eso me llena de ilusión”, subrayó.

Y no es que le falten nervios.

“Hay una cosa que la gente no me cree: antes de cada show, sean cinco personas o mil, los nervios siempre me dan muy fuerte. Me sudan las manos, me dan ganas de ir al baño, de orinar. Son muchas cosas, pero trato de jugar con la mente para que no me jueguen una mala pasada. Siempre encomiendo todo a Dios y que me vaya bien. Eso es lo más importante", confesó.

Sabiendo que el reto de MQB va más allá de la pista, Montoya ya comenzó a prepararse físicamente.

​“Hoy vengo llegando del gimnasio porque sé que la parte física es importantísima en el baile. Ya empecé también con una muchacha nutricionista. Vamos fuertes con eso”, agregó.

Daniel Montoya es parte del elenco de 'Toros Teletica'.

​¿Y los rivales?



Hasta ahora, Daniel solo sabe de la participación de Ivonne Cerdas.

​ “Le juro que solo sé que Ivonne está. De ahí en fuera no sé nadie más, porque no nos cuentan nada ni hay grupo. Vivi solo me dijo: ‘Vas adentro’. Luego, el viernes, me comentó que iban a anunciar a Ivonne. Pero no hay grupo todavía”.

Sobre la temporada anterior, reconoce que no pudo asistir a las galas en las que participaron sus compañeros de Toros Teletica.

​“No pude ir porque estaba trabajando. A Marvin no le fue muy bien… Creo que Marvin se llevó el último lugar, ¿verdad? Yo espero ser el primer lugar… pero de la competencia. En mi mente está ganar. Ya fui el último en 'Tu Cara me Suena' y no quiero repetir ese podio. Esta vez voy a ganar", indicó.

Aunque no se considera bailarín profesional, Montoya confiesa que sí le gusta moverse en fiestas.

​“Yo voy a una fiesta y me pongo a bailar y a hacer que bailo, ¿verdad? Eso sí lo hago. Pero ya bailar en tele y profesionalmente… eso ya son otros cien pesos, como diría mi papá. La salsa me gusta mucho, el merengue también. Vamos a ver cómo nos va”, ratificó.

Lo que sí tiene claro es que pondrá todo de su parte.

​“Le prometo que voy a dar un esfuerzo grandísimo. No soy bailarín, no sé bailar, pero me voy a esforzar al máximo para que la gente vea que si uno se propone algo y le pone ganas, pasión y empeño, puede lograr cosas que no se imagina. Ese es mi plan”, expresó.

Con una agenda apretada entre shows de comedia, programas de radio y televisión, Daniel sabe que deberá organizarse mejor.

​“Estoy acostumbrado a andar en muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, con la oportunidad de estar en 'Mira quién baila', tengo que acomodar el tema de los shows para que no choquen con los eventos. Por dicha no hay shows programados para domingos. También estoy con la radio en Omega, en 'El manicomio de la risa', en 'La bombeta', y tengo un programa a las 5 de la mañana. Además, el 30 de agosto estoy en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños presentando mi show por primera vez ahí. ¡Así que todo hay que correr!", añadió.

Más allá del espectáculo, Daniel Montoya se muestra agradecido por la oportunidad.

​“Feliz y agradecido con Dios por estar en un programa tan bonito y en un formato como este, en Teletica. Que la gente lo disfrute mucho. Y en los shows… vamos a vacilar con el tema del baile, ¡se los prometo! En 'Tu Cara me Suena' fui el último lugar. Ahora espero quedar de primero en la competencia", terminó.

Con humildad, determinación y su sello de humor sano, Daniel promete ser uno de los participantes más entrañables de esta temporada. La pista lo espera, y él, aunque dice no saber bailar, ya se prepara para brillar.