Daniel Montoya se confiesa: “Ganarle a Thais y al Chiqui no me lo imaginé nunca”
Pese a dos nominaciones, el humorista dice estar más fuerte que nunca y ahora se prepara para el especial de películas de ‘Mira quién baila’.
Daniel Montoya, humorista de Toros Teletica, sigue brillando en Mira quién baila (MQB). Tras superar dos nominaciones, el público ha demostrado que quiere verlo seguir en competencia.
La primera nominación de Daniel fue contra la periodista Thais Alfaro, quien fue eliminada. La segunda vez enfrentó al exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, a quien eliminó en la sexta gala, manteniéndose firme en el certamen junto a su bailarina, Tatiana Sánchez.
conversó con Montoya y admitió que está dando su 100% para quedarse en la pista.
"Muy contento, la gente nos ha apoyado muchísimo. Estamos muy felices de ver que la gente nos ha dado ese apoyo tan bonito con los votos. Ganarle a Thais y al 'Chiqui', que son muy queridos por el público, no me lo imaginé nunca. Gracias a Dios, se nos dio la oportunidad, tanto Tati como yo, y claro la gente del Proyecto Daniel", expresó.
El comediante compite por Proyecto Daniel, fundación creada en 2010 que brinda apoyo a jóvenes entre 13 y 25 años con cáncer.
El programa premia a los proyectos sociales de los participantes: el ganador de la temporada obtendrá $15.000, el segundo lugar $7.000 y el tercer puesto $5.000. Además, las parejas que van saliendo logran llevar $3.000 para la fundación que eligieron, asegurando apoyo económico solo por participar.
Con el respaldo del público, su talento en la pista y su compromiso con causas sociales, Daniel Montoya continúa consolidándose como uno de los favoritos del certamen, mientras se prepara para la próxima gala de películas, en la que bailará paso doble.
"Viene una gala de películas, vamos a hacer 'Los Locos Adams'. Tati va a salir de Merlina y yo del tío Lucas. Va a estar muy divertida, ya la coreografía la tenemos lista desde el lunes, para esta semana solo practicar y practicar. Claro, también tenemos que ir preparando la coregrafía de semana 8", finalizó.
Siga la gala especial de películas este domingo, a las 7 p. m., por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.