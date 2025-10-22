Daniel Montoya se confiesa: “Ganarle a Thais y al Chiqui no me lo imaginé nunca”

Daniel Montoya, humorista de Toros Teletica, sigue brillando en Mira quién baila (MQB). Tras superar dos nominaciones, el público ha demostrado que quiere verlo seguir en competencia.

La primera nominación de Daniel fue contra la periodista Thais Alfaro, quien fue eliminada. La segunda vez enfrentó al exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes, a quien eliminó en la sexta gala, manteniéndose firme en el certamen junto a su bailarina, Tatiana Sánchez.

﻿Teletica.com conversó con Montoya y admitió que está dando su 100% para quedarse en la pista.

​"Muy contento, la gente nos ha apoyado muchísimo. Estamos muy felices de ver que la gente nos ha dado ese apoyo tan bonito con los votos. Ganarle a Thais y al 'Chiqui', que son muy queridos por el público, no me lo imaginé nunca. Gracias a Dios, se nos dio la oportunidad, tanto Tati como yo, y claro la gente del Proyecto Daniel", expresó.