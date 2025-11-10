Daniel Montoya dice adiós a 'Mira quién baila'

El humorista Daniel Montoya, integrante de Toros Teletica, se convirtió en el cuarto eliminado de Mira quién baila (MQB) segunda temporada.

Pese al carisma que lo caracteriza y al esfuerzo mostrado a lo largo de la competencia, los votos del público no fueron suficientes para mantenerlo en la pista y en su segunda nominación, abandonó el concurso.

Así lo confirmó la producción en la novena gala de competencia. Ericka "Keka" Morera, quien también estaba en "zona de riesgo", sigue en competencia.



Con su salida, Proyecto Daniel —iniciativa que apoya a jóvenes entre 13 y 25 años con cáncer— recibirá los $3.000 destinados al proyecto social del participante eliminado.

El humorista enfrentó diversas lesiones durante la competencia, incluyendo una en la rodilla y otra en el dedo gordo del pie, pero se mantuvo firme hasta el final.

Ahora quedan seis famosos que darán lo mejor de sí para seguir en la pista de MQB.

MQB continúa los domingos de 7 p.m. a 9 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.