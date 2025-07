¿Daniel Céspedes participará en ‘Mira quién baila’? Él mismo responde

El presentador de Buen Día, Daniel Céspedes, ha generado risas entre sus compañeros y hasta en la audiencia por sus particulares pasos de baile dentro del espacio matutino.

Aunque para él son ocurrencias en el set, sus colegas dicen que está listo para sumarse a la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), formato que regresará a la pantalla de Teletica en los próximos meses. Pero, ¿qué dice el periodista?

“Hagamos una encuesta”, dijo el comunicador. Thais Alfaro expresó que “sí participará”, a lo que Céspedes respondió con risas (ver video adjunto en la portada).

"No. Yo soy muy malo bailando. Sería bonito ver la transición entre una persona que no sabe bailar y saber bailar, pero no creo", finalizó.