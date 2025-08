Conozca quién es el segundo famoso confirmado para ‘Mira quién baila’

El humorista y presentador costarricense, Daniel Montoya, es el segundo participante confirmado para la nueva temporada de Mira quién baila (MQB), el popular programa de Teletica que pondrá a varias figuras públicas a demostrar sus mejores pasos en la pista de baile del Estudio Marco Picado.

La noticia fue confirmada en el programa De Boca en Boca por la también participante del programa, la exreina de belleza Ivonne Cerdas, quien fue anunciada oficialmente el pasado viernes.

Conocido por su trabajo en Toros Teletica y su estilo fresco y carismático, Montoya ha ganado un lugar en el corazón del público gracias a su humor sano y familiar con sus personajes: “Tony”, “Tío”, “Splendol” y “Guanelgue”.

Aunque el escenario del baile es nuevo para él, Montoya se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad.

“Bueno, mucha emoción, ¿verdad? Muy feliz de que me tomen en cuenta en Teletica para estas actividades tan bonitas, estos retos. Yo no bailo absolutamente nada. Entonces, creo que es triple el reto porque es bailar, frente a cámaras y todo, y sin saber. Pues, vamos a ver cómo nos va.

"Lo importante es que a mí me encantan los retos y me gusta cuando hay que hacer cosas diferentes. Entonces, bendito Dios por la oportunidad. Estoy muy agradecido, muy feliz, muy emocionado de saber que voy a estar ahí, y eso me llena de mucha ilusión”, expresó a Teletica.com.