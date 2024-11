Conozca cuál fue la reacción de Lisbeth Valverde al enterarse de que ya no está nominada

La exreina de belleza y participante de Mira quién baila (MQB), Lisbeth Valverde, seguirá en competencia, luego de que la producción anunciara, la mañana de este lunes, que Lynda Díaz sale del concurso.

Ante esto, Valverde comentó que “fue una noticia agridulce”.



​"Es una mezcla de sentimientos encontrados porque la noticia me tomó por sorpresa. La salida de Lynda, definitivamente, fue una noticia agridulce: estoy muy contenta de estar en la final, algo por lo que he trabajado con muchísima dedicación, esfuerzo y disciplina. He tenido que sacrificar mi vida personal, mi trabajo y muchas cosas más, por lo que, por supuesto, me alegra muchísimo este logro.

"Sin embargo, también siento que las cosas no se dieron de la forma en que esperaba. Entiendo que Lynda debe tener sus motivos y razones, y respeto su decisión. Ahora mi enfoque está en disfrutar este momento y dar lo mejor de mí en la final. Esta semana tenía pensado demostrar todo mi esfuerzo en la pista de baile para asegurar mi lugar y, de hecho, ya estaba moviendo las redes sociales con mi grupo de apoyo para las votaciones. Creo que mi entrega, esfuerzo y determinación han sido evidentes, y siento que la vida me está premiando con esta oportunidad de llegar a la final. Estoy lista para disfrutarlo al máximo, como siempre", expresó.