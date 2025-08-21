Conozca al equipo de coreógrafos de ‘Mira quién baila’

La nueva temporada de Mira quién baila (MQB) promete elevar el nivel artístico con presentaciones en vivo de alta calidad, respaldadas por un equipo de coreógrafos de trayectoria internacional.

La producción asegura que cada detalle ha sido pensado para ofrecer al público un espectáculo inolvidable (vea el video adjunto en la portada).



Entre los profesionales destaca Esteban López, especialista en ritmos latinos como salsa y bachata, quien ostenta títulos nacionales, internacionales y mundiales, incluyendo el campeonato global en salsa tanto en pareja como en grupo.



A esta propuesta se suma Andrés Fallas, con más de 16 años de experiencia en la danza. Reconocido en la escena artística nacional, ha brillado en formatos televisivos como Dancing With The Stars, Tu Cara me Suena y, más recientemente, en la primera temporada de Mira quién baila, donde participó como coreógrafo.



Desde España, el juez Isaac Rovira también será parte fundamental del equipo. Además de su rol en el panel evaluador, acompañará diariamente a los famosos en la academia gracias a su sólida experiencia en la enseñanza de baile deportivo.



Por su parte, Michael Rubí asumirá un doble reto: además de bailar en esta temporada, estará a cargo del diseño coreográfico y creativo de los openings, números de apertura que permiten a los bailarines mostrar su versatilidad y talento sobre el escenario.



La cita con el espectáculo será el domingo 14 de septiembre, a partir de las 7 p. m., por Teletica.



