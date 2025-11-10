Con abrazo a Isaac Rovira, Daniel Montoya se despide de 'Mira quién baila'

¡El público decidió! Tras una intensa semana en la “zona de riesgo”, Daniel Montoya se despidió de Mira quién baila (MQB) en la cuarta eliminación del programa.

La empresaria Ericka “Keka” Morera continuará en competencia, luego de recibir el 52,6% de los votos, mientras que el humorista de Toros Teletica se quedó con el 47,4%. Montoya ahora llevará los $3.000 ganados a su causa social, Proyecto Daniel.

El humorista no ocultó su gratitud tras la eliminación.

​“Siento mucho agradecimiento por la gente que nos apoyó hasta esta gala, por la gente que nos salvó en las otras nominaciones. Muy agradecido con Teletica por la oportunidad de estar acá. En tu cara me suena, ahora les dije, perdiendo gané mucho. Y aquí también gané un montón: gané gente que vi que me apoya de corazóN, gente que está conmigo y eso me lo llevo en el corazón”, declaró Montoya.

El desgaste físico también fue un factor clave en su salida.

​“Sí, en parte hay un alivio, porque la rodilla sí me está afectando mucho. Ahorita, gracias al doctor que me puso unos medicamentos, la siento muy bien. Pero sí, la rodilla ha sido un punto clave en esto. Voy a volver a cletear para que agarre fuerza el pie y ya en marzo o abril del otro año vamos a ver qué hacemos con las rodillas y nos hacemos una operación”, compartió.

Su pareja de baile, Tatiana Sánchez, resaltó el talento del humorista y del equipo:

​“Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta temporada. Vos y los demás bailarines son justamente el rostro del talento que hay en el país. Me llevo mucho agradecimiento de la gente que siempre estuvo detrás apoyando a Team Dani y también mucho agradecimiento con el canal y todo el equipo de producción que hace todo esto posible. Lo más importante, con Dani”.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el reencuentro con Isaac Rovira, juez del programa, tras una polémica en la gala ocho. Daniel recordó, entre risas: “Sí, somos muy buenos amigos. Vine a celebrar a Cibeles que me dijo... Y le decía a Mau: la rodilla que me sacó el fútbol me sacó el baile”, bromeó mientras abrazaba al juez español.

Con este abrazo, Daniel Montoya cierra su participación en MQB, dejando en la pista su energía, su arte y la gratitud de todos aquellos que lo acompañaron en esta temporada.