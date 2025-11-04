“Como anotar un gol”: La reacción de Katherine Campbell tras primer ‘Premio Wow’ en MQB

La fisioterapeuta Katherine Campbell y su bailarín, Erick Vásquez, lograron su primer Premio Wow en la octava gala de Mira quién baila (MQB) luego de deleitar a los jueces con una sensual coreografía de tango.

Campbell expresó antes del programa que en esta gala quería “anotar un gol”, haciendo referencia al éxito futbolístico de su hermano, Joel Campbell.

"Es como anotar un gol. Viste, y se me dio", expresó entusiasmada.

La fisioterapeuta recalcó que ha trabajado muy duro en el programa, pero que la tomó por sorpresa el galardón.

"Me siento muy bien, era algo que no me esperaba, estamos trabajando cada día más duro y, la verdad, escuchando todas las opiniones de los jueces, lo que hay que mejorar y no, pues muy feliz", acotó.

Vea en el siguiente video este baile 'Wow':





Su bailarín, el mexicano Erick Vásquez, también se mostró emocionado por el premio y halagó el trabajo que ha hecho Campbell durante estas nueve semanas de competencia.

​"Sí, totalmente, estoy muy orgulloso de Kat porque realmente lo ha hecho increíble, se ha esforzado día con día y este tango lo hizo espectacular y bueno, obtuvo el resultado, el gol que quería", ratificó el mexicano.

Erick ganó la primera temporada de MQB junto a Naomy Valle. La boxeadora y la fisioterapeuta volverán a bailar con él en la novena gala de esta temporada.

Y mientras Campbell celebra estar en la cúspide, otros participantes luchan por seguir en competencia: Daniel Montoya y Ericka “Keka” Morera.

Siga la gala de este domingo y la cuarta eliminación, a través de Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

