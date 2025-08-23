Cindy Villalta celebra la participación de Ítalo Marenco en 'Mira quién baila'

La expresentadora de televisión y esposa del comunicador Ítalo Marenco, Cindy Villalta, no ocultó su emoción tras conocerse que el también modelo formará parte de la nueva temporada del programa de Teletica, Mira quién baila (MQB).



El anuncio oficial se realizó este viernes, donde Marenco fue presentado junto al resto de participantes que pondrán a prueba su talento en la pista.



A través de redes sociales, Villalta compartió un mensaje de apoyo a su pareja con un claro entusiasmo: “Vamos con todo mi amor”, escribió la comunicadora junto a un video en el que Marenco hablaba de su llegada al espacio televisivo.





La pareja, que ha compartido distintos proyectos y momentos importantes en su vida pública, ahora enfrenta un nuevo reto que pondrá a prueba la disciplina y constancia de Marenco en el baile.

MQB es uno de los formatos de competencia más esperados por la audiencia, y en esta temporada reunirá a figuras reconocidas de la farándula costarricense en un ambiente lleno de ritmo, emoción y eliminaciones semanales.

Con el apoyo de su esposa, Marenco inicia esta experiencia que promete mostrar una nueva faceta del presentador y conquistar a los televidentes con su desempeño en el escenario.