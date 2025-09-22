“Chiqui” Brenes sobre nominación en MQB: “Todo es ganancia, he aprendido mucho”

El exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes se convirtió en uno de los primeros nominados de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).



Lejos de desmotivarse, el exjugador aseguró que esta experiencia ha sido de puro aprendizaje y que su compromiso en la pista será aún mayor.

​“Después de los comentarios de los señores jueces, uno va viendo cómo va y luego de las excelentes presentaciones que tuvieron todos los famosos, podría uno ir pensando que es el primero en salir. Como siempre lo he dicho, para mí todo esto es ganancia, estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando al máximo”, expresó.

Brenes también destacó la labor de su coreógrafa, Yessenia Reyes, a quien calificó como clave en su evolución.

​“Estoy demasiado contento con la coreógrafa que tengo, es demasiado profesional. Todo lo que ustedes han visto ha sido por el trabajo de Yessenia, estoy sumamente agradecido. Si yo miro atrás, no me veía ni en la pista ni bailando en la televisión”, añadió.



Por su parte, Reyes afirmó que la nominación no sorprende dentro del formato y que confía en el esfuerzo de su compañero.

​“Todos tienen un nivel muy parecido, un detalle puede hacerte caer en nominación. El ‘Chiqui’ está entre las personas más empunchadas y que le pone más, está en mi top tres y llevo diez años en esto”, señaló la bailarina.

Vea aquí su presentación de la segunda gala:





“Chiqui” y Yessenia sorprendieron en la segunda gala con un electrizante rock and roll al ritmo de Rock de la cárcel. Con celdas como utilería y una puesta en escena rebelde, encendieron de inmediato al público.

El experto español Isaac Rovira destacó que “no se ve nada mal” y que, por la rapidez del ritmo, es normal que los pasos no se vean tan pulidos; felicitó a su pareja, Reyes, por lo logrado.

"Voy a empezar por lo bueno, me gustó la velocidad, la actitud, pasos básicos bien, pero la semana pasada merengue, hoy este, es muy rápido. Yo quería verte en otro nivel y vi lo mismo que las semanas pasadas... Te adelantabas un poquito y sacaste a Yessenia de tiempo. Cada noche debe ser una final para ti. Así que suerte", expresó Toni Costa.

​¿Quiere que siga en competencia? Le contamos cómo apoyarlo

El público puede salvar al “Chiqui” votando en https://votos.teletica.com./ o por WhatsApp, al 6070-0777 con el hashtag #TeamChiqui. Cada persona puede votar hasta siete veces por día.



De abandonar la competencia, Brenes y Reyes donarán $3.000 al Hogar de Niños Baik, una fundación que brinda albergue, educación y apoyo emocional a niños en condición de orfandad.





