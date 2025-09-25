Cargadas, giros y velocidad serán protagonistas en tercera semana de competencia de MQB

La tercera gala de Mira quién baila (MQB) promete subir la intensidad. A mitad de semana, los famosos continúan ensayando arduamente para el próximo domingo, cuando incorporarán por primera vez cargadas, giros y trucos en sus coreografías.



Uno de los retos principales será la samba, un ritmo veloz que pondrá a prueba la resistencia de los concursantes (ver video adjunto en la portada).

​“La dificultad más grande que tenemos es la velocidad porque nos toca samba y samba es un ritmo que ya es muy veloz. Mezclar la samba de Brasil con todo lo que es el volumen es algo que se me está haciendo muy, muy difícil”, reconoció el DJ Neto Rangel.

La periodista Thais Alfaro coincidió en que la nueva etapa exige mayor precisión:

​“La forma en la que vamos a bailar es distinta a las dos semanas anteriores. Hay alzadas incorporadas, entonces eso eleva el nivel de exigencia, la postura, el equilibrio, todo lo que tiene que ver con la alzada”.

Por su parte, Ítalo Marenco subrayó la necesidad de ser cuidadosos en cada movimiento: “Ya estamos metiendo la alzada y es tener mucho cuidado con Lucía a la hora de levantarla”.



Además de los desafíos técnicos, los participantes deberán esforzarse aún más ahora que comienzan las eliminaciones. El jurado adelantó que la vara será más alta en esta fase.

​“La exigencia tiene que ir aumentando al ritmo al que también aumenta la dificultad de las coreografías y van pasando las galas. También es importante tener en cuenta la habilidad del propio famoso: si tiene más capacidad para bailar, más le vamos a exigir”, señaló el juez Isaac Rovira.

Este domingo, el primer famoso se despedirá de la competencia: Ivonne Cerdas o “Chiqui” Brenes.

Para apoyar a su participante favorito, puede ingresar a https://votos.teletica.com./ o por medio de mensaje de texto, por el WhatsApp 6070-0777, por el #TeamChiqui o #TeamIvonne. Tome en cuenta que puede votar hasta siete veces por día.



Aunque están en zona de “peligro”, ambos competidores se presentarán normalmente el próximo domingo.





