¡‘Buen Día’ tendrá representante en ‘Mira quién baila’! Vea aquí de quién se trata

Buen Día tendrá una representante en la pista de Mira quién baila (MQB): Thais Alfaro.

La presentadora de la revista matutina fue confirmada, este martes, como la novena participante de la segunda temporada.

Alfaro se une así a una lista conformada por Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Ericka Morera, Randall “Chiqui” Brenes, Neto Rangel, Katherine Campbell y Jeff-On.

“Sentí mucha emoción y también un poco de susto. Es una propuesta diferente, pero muy bonita, y la recibí con el corazón agradecido”, dijo la también conductora de 'Los Doctores'.​

Alfaro divide su tiempo entre ser mamá de tres niños, la televisión y su trabajo para las redes sociales; pero ahora hará un espacio en su agenda para asumir este reto al 100%.

“Recuerdo que cuando fui de invitada a ‘Dancing With The Stars’, en 2018, me sudaban las manos y me sentí muy nerviosa. Pero también sé que con disciplina y actitud, se pueden lograr buenos resultados”, agregó.



Todavía falta el anuncio del último famoso que se incorporará al elenco de MQB. Para enterarse de todas las novedades de cara al estreno, el próximo 14 de setiembre, esté atento a los perfiles oficiales del programa y al contenido de Teletica.com.