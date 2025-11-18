“Baile con propósito”: El poderoso mensaje de Katherine Campbell tras ser eliminada de MQB

El público decidió y Katherine Campbell se convirtió en la quinta eliminada de Mira quién baila (MQB), mientras que Ítalo Marenco continúa en competencia tras recibir el 60,81% de los votos del público.

A pesar de su salida, Campbell destacó el propósito de su participación en el reality: visibilizar el trabajo de las fundaciones que apoyan a mujeres con cáncer.

​“Bueno, realmente me siento así como… wow, porque todo lo que se ha aprendido acá es demasiado. Y lo más importante es poder visibilizar todo lo de la fundación, ¿verdad? Que ustedes sepan que en Limón no hay un oncólogo, no hay un especialista, y que todas estas chicas necesitan un abordaje oportuno, rápido, para poder prolongar sus vidas”, comentó la fisioterapeuta.

Katherine enfatizó que su participación no se trataba de seguidores, sino de un “baile con propósito”. Explicó que su elección de fundación, Renacer Rosa de Limón, busca apoyar a las mujeres que enfrentan la enfermedad y fomentar la solidaridad entre quienes ya han pasado por esa experiencia.

​“Entonces, para mí ese es el propósito. Todos los que quieran sumarse, perfecto, porque esto es un baile con propósito. Y aquí, 'Mira quién baila', es eso: todos los compañeros están representando sus fundaciones y la verdad es que disfrutamos montones todos”, agregó.

Por su parte, el mexicano Erick Vázquez, compañero de competencia y ganador de la primera temporada de MQB, expresó su gratitud y admiración por Campbell:

​“Muchísimas gracias, Kat. Realmente estoy muy agradecido, porque cada temporada es una experiencia completamente diferente. Conocemos personas nuevas, conocemos corazones nuevos, aprendemos mucho, porque yo tal cual aprendí mucho de Kat”, terminó el bailarín, quien tiene ocho años de ser parte de Teletica Formatos.

¡La competencia continúa! Ahora los famosos en “zona de riesgo” son Mariana Uriarte y Neto Rangel. Vote por su estrella favorita hasta siete veces por día.