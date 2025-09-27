Bailarina Lucía Jiménez: “Dios es muy grande, no me dio en el ojito”

Lucía Jiménez, bailarina y participante del programa Mira Quién Baila (MQB), fue sometida este viernes a una revisión médica tras sufrir un golpe en el ojo durante los ensayos. El incidente encendió las alertas entre sus seguidores, pero la artista confirmó que se encuentra bien y lista para continuar en la competencia.

“Vinimos a revisar el ojito internamente para descartar que no haya pasado nada. Me siento mejor, no tengo mucho dolor, pero aquí estamos en la clínica, me están haciendo pruebas para ver cómo estoy de la vista”, comentó Jiménez.

Según explicó el especialista que la atendió, Lucía fue sometida a un examen de autorefracción para determinar la medida de su graduación visual. El resultado fue alentador: “En cuanto a la parte de optometría, estás prácticamente en un 20-20, o sea un 100% de la visión”.

La bailarina se mostró agradecida y optimista tras la consulta médica: “Gracias a Dios que me dijo que no me preocupara, que Dios es muy grande y que no me dio en el ojito, que nada más está la inflamación. Así que puedo respirar, me siento contenta, agradecida, feliz y motivada para darlo todo este domingo en la pista”.

El accidente ocurrió en los salones de ensayo del programa, donde Lucía se prepara para su próxima presentación junto al presentador Ítalo Marenco. A pesar del susto, la artista mantiene su compromiso con el show y asegura que dará lo mejor de sí en la pista.