Bailarina Jazhel Acevedo tras lesión de Neto Rangel en MQB: “Siento mucha impotencia”

La bailarina Jazhel Acevedo se mostró conmovida y frustrada luego de la lesión que sufrió su compañero, el DJ brasileño Neto Rangel, apenas unas horas antes de la sétima gala de Mira quién baila (MQB).

​“Siento mucha impotencia, siento mucha tristeza, pero lo más importante es que él esté bien, que sane, su salud es lo único que quiero y lo que pido”, declaró Acevedo.

Rangel fue trasladado al hospital tras el accidente y diagnosticado con una afectación en la zona lumbar, producto de una lesión antigua que se agravó por la intensa carga de trabajo de los últimos días.

Según el ortopedista Álvaro Rivera Valdivia, especialista en Traumatología, la lesión afecta principalmente las vértebras L4 y L5, impidiendo que el DJ participe temporalmente en la competencia.



Para Jazhel, la noticia fue un golpe emocional.

​“Mi mayor temor es que él pueda moverse para hacer todas sus actividades. Normalmente, lo hacemos todo del día a día. No podía evitar sentir miedo, lo único que pensé fue que esté bien, que no le pase nada”, acotó.

La bailarina destacó la disciplina y actitud positiva de Rangel, y cómo esta situación afecta no solo su desempeño, sino también su espíritu.

​"Él me comentó que tenía esa lesión ya de hace más o menos unos 10 años, si no me equivoco, y ya le había pasado tres veces antes. De hecho ya tenía como esa inseguridad o ese pequeño miedo de que en algún momento le llegase a pasar y, afortunadamente, no le había pasado. Fue ese momento, el trabajo tan cargado que tuvo el sábado, simplemente no se pudo evitar", expresó.

La coreografía que ambos habían preparado para la gala estaba inspirada en 50 Sombras de Grey y prometía ser una de las más desafiantes y sensuales de la temporada. Jazhel recordó con cariño los momentos previos al accidente.

​“Era un reto bonito, fuerte, y cuando lo veía, decían: ‘Este es el Wow’… y él siempre con esa actitud tan positiva, que me llega mucho porque me empatizo demasiado con él. "Me dio mucha risa, que llego ahorita yo maquillada y me dice, ahora sí amiga, te dejé como novia de pueblo, vestida y alborotada”, recalcó.

La mexicana agregó que espera que el programa les dé el espacio de presentar esta coreografía en una próxima gala, ya que le pusieron mucho amor y horas de ensayos.

La producción del programa, liderada por Vivian Peraza, aún no ha confirmado si la lesión afectará la permanencia de Rangel en la competencia, mientras el artista se mantiene bajo observación médica.



