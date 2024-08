Aunque ha bailado toda su vida, Berny Madrigal cree que MQB “requiere más técnica”

El reconocido modelo y empresario Berny Madrigal será parte del nuevo formato de Televisora de Costa Rica, Mira quién baila (MQB).



Madrigal inició como bailarín en 2004, cuando formó parte del grupo Dark Nights. Casi una década después, conquistó la atención del público en el programa Combate, plataforma que le abrió paso a otros trabajos con marcas importantes, pues fue una de las figuras más sólidas del programa.

Además, el año pasado fue invitado al programa Force Masters.



Teletica.com conversó con Madrigal, quien explicó que le emociona el inicio de MQB, sobre todo porque será la primera temporada.



​"Yo he bailado toda mi vida, pero este formato requiere mucho esfuerzo, mucha técnica, porque ya es un paso más allá. Entiendo que es una responsabilidad muy grande y así lo voy a tomar. Desde ya me preparo con entrenamientos, mi alimentación, estoy seguro de que lo voy a disfrutar mucho", acotó.



Sobre el apoyo del público, agradece a aquellas personas que siempre están ahí y le envían amor por medio de sus redes sociales.

Explicó que su familia es un pilar, lo apoya siempre y entiende a la perfección sus proyectos.



​"Voy a estar full con el programa, pero también con mi productora de eventos, 8M Productions. Mi esposa bromea y dice que durante estos meses no tendrá a su esposo (risas). Ella sabe que yo me entrego a estos proyectos y lo entiende perfectamente, me apoya muchísimo", mencionó.