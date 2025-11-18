Así reaccionó Ericka “Keka” Morera al ganar ‘Premio Wow’ y ser finalista en MQB

Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña se llevaron su primer Premio Wow gracias a una presentación de bachata, y la emoción de la bailarina no pasó desapercibida.

Tras recibir el reconocimiento, Morera expresó entre risas y aplausos:

“¡No lo puedo creer! Todo el esfuerzo, los ensayos y cada detalle de la puesta en escena valieron la pena. Estoy muy agradecida con Javier y con todo el equipo que hizo posible este momento”.

En la competencia, la pareja sorprendió primero con un tango al ritmo de Poker Face, acompañado de cuatro extras y una escenografía industrial con cubos metálicos, barras LED y humo bajo.

Luego regresaron con bachata al ritmo de Si esta casa hablara, en un montaje más íntimo, con ventanas inclinadas, hielo seco y humo bajo, que conquistó al jurado.

Sobre la presentación, la jueza Isabel Guzmán comentó: “Me encantó. La conexión y la entrega con la que estás cerrando este número es de admirar. Me enorgullece verlos crecer de esta manera”.

Con este triunfo, Ericka “Keka” Morera y Javier Acuña se unen a Ítalo Marenco y Jeff On como finalistas, dejando a todos los fanáticos a la espera de la Gran Final.

Morera y Acuña han unido sus esfuerzos a Fundavida, un proyecto social que apoyan a niños y jóvenes en condición vulnerable y de pobreza extrema.





