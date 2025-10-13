Al ritmo de paso doble, "Jeff-On" y Alhana Morales ganan segundo 'Premio Wow' en MQB

La pista de Mira quién baila (MQB) volvió a encenderse este domingo 12 de octubre con una noche llena de energía, carisma y mucho talento. En su quinta gala, los participantes enfrentaron nuevos retos de baile que pusieron a prueba su versatilidad y conexión con el público.



Como es costumbre, los famosos bailaron en dueto con sus compañeros profesionales, demostrando cada vez mayor evolución y compromiso con las causas benéficas que representan.

Esta vez los ocho protagonistas de la pista de baile tenían un apoyo extra: representantes de las fundaciones que representan. Las parejas que van saliendo de la competencia, donan $3.000 al proyecto social que eligieron.

El ganador de la temporada obtendrá $15.000 para la fundación que apoya. Al segundo lugar y el tercer puesto se les darán $7.000 y $5.000 para sus fundaciones, respectivamente.

​El galardón a la Pareja Wow fue otorgado, por segunda vez, a "Jeff On" y Alhana Morales, quienes con un paso doble conquistaron a los jueces. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.

Pese a que no hubo eliminados, los jueces eligieron quiénes son los nominados: "Chiqui" Brenes y Daniel Montoya. Ahora ellos requieren su apoyo para seguir en competencia. El famoso que menos apoyo del público reciba, será eliminado en la sexta gala.

​Los bailes de la noche

La velada inició con Randall "Chiqui" Brenes y Yessenia Reyes, quienes encendieron la pista con un freestyle al ritmo de Mix The Sugarhill Gang. Con una grabadora como elemento principal, lograron una presentación llena de energía y estilo urbano que contagió al público desde el primer momento.

​​"Tenés la energía que traspasa esta pista. Sigo sintiéndome pesadas esas transiciones, tenés que cuidar esto, pero lo demás bien. Creo que va muy bien", expresó la experta en danza, actuación y canto Isabel Guzmán.

​"Hablemos aquí entre delanteros. Mucha energía. Felicidades por esa barra. Muy bien el personaje, pícaro, divertido. La coreografía nos transmitió esa energía contagiosa. Fue un gran inicio de gala", acotó el juez tico Mauricio Astorga.

Luego llegó el turno de Mariana Uriarte y Michael Rubí, quienes interpretaron una sensual rumba con la canción Eres todo en mí. La pareja apostó por una puesta en escena elegante con paneles como parte de la utilería, destacando la química y técnica de ambos.

​"Yo pienso que cada uno de sus bailes es un deleite. Me encanta cómo cuidan los detalles, mirada, caricia. De verdad que yo amo su complicidad, fuerza, hay una gran cantidad de figuras de ballroom y técnica. Pero llegar a eso te hace verte bloqueada. Tienes mucho potencial ganado, pero que llegues más confiada. Pero bien", indicó Toni Costa.

El también español, Isaac Rovira, dijo que es una candidata a ganar la competencia y que por eso "te ajusto las tuercas, soy exigente porque puedes".

​"Esto salió. Siguiente paso, haces pasos demasiado grandes, pierdes el equilibrio y te lleva a errores técnicos. Simplemente, cuidar eso", recalcó Rovira. ﻿

La tercera presentación estuvo a cargo de Katherine Campbell y Erick Vásquez, con una apasionada bachata al ritmo de Los infieles. La historia se desarrolló con una puerta como elemento escenográfico, aportando dramatismo y narrativa al número.

​"Te voy a criticar la técnica. He visto la energía y la actitud. Hubo un momento en que te veías desconcentrada y en eso sonreíste, te viste tan cómoda. Necesito más fuerza en los pies y más control, pero me encantó el movimiento de caderas y de brazos. Felicidades", dijo Rovira.

El juez tico expresó que "fue un derroche de sensualidad". Pidió trabajar la conexión visual entre Campbell y su bailarín. A nivel de estructura de historia, confesó que le encantó esa "especie de fantasía" y lo describió como "un gran espectáculo".

En el cuarto número se presentaron Neto Rangel y Jahzell Acevedo, con un emotivo vals de la canción Te voy a perder de Alejandro Fernández. Su coreografía estuvo cargada de sentimiento y conexión, logrando uno de los momentos más románticos de la noche.

​"Me pareció espectacular. Qué gran cambio has hecho en cinco semanas. Vi delicadeza, elegancia, todo lo que antes te faltaba. Muy muy bien. Importante el trabajo de pies. Se nota que te sale la coreografía a la perfección: tus brazos, tus manos. Puedes hacerlo bien hasta sin ella (la bailarina). Un vals muy bonito de ver", subrayó Costa.

​"Vi un registro diferente de Neto. Metido en el personaje, derrotado, destruido. Muy bien ese cierre, un gran espectáculo", dijo Mauricio Astorga, antes de realizar una inesperada confesión.

Repase qué pasó entre Neto y Astorga en la siguiente nota.

​La quinta pareja en subir al escenario fue Daniel Montoya y Tatiana Sánchez, quienes pusieron sabor con una salsa llena de giros y sonrisas, acompañada de la pegajosa canción El yo yo. Su ritmo y energía desataron aplausos del público.

​"Dani, lo hiciste bastante controlado. El manejo, el desplazamiento, las alzadas, muy bien. Estas tratando de hacer las cosas bien, eso me encanta. Pero seguí no al 10, al 20. Quiero más energía, más en la pista de baile", ratificó la jueza Guzmán.

​"Dani para mí hay una cosa que es muy importante, no es solo bailar bien, es que haya evolución. Yo esa evolución la veo en ti. Falta un poco más de movimiento de cadera, pero hay mejora, evolución. Si quieres seguir, debes ensayar un poco más, más horas y más serio. Hay pasos que se te olvidan, creo que eso pasa porque no has ensayado suficiente", terminó Rovira.

﻿

Seguidamente, "Jeff On" y Alhana Morales trajeron la elegancia y el dramatismo del paso doble con Que viva España. Su ejecución técnica y la fuerza en escena captaron la atención de los jueces.

​"Hicieron una coreografía muy completa, me gustó mucho. Las figuras del paso doble claras, el salto impecable... He visto uno de los mejores pasos dobles de hace mucho tiempo", indicó Toni Costa.

El juez Rovira mencionó que esta canción no le gustaba y que pensó que solo una buena coreografía haría que le gustara nuevamente "y lo lograron, ahora me gusta nuevamente".

"Solo tengo que decir una cosa", dijo Isabel Guzmán antes de mostrar en un papel un 10. "Coreografía completísima, felicidades", terminó la jueza.

La sétima pareja fue Ítalo Marenco y Lucía Jiménez, quienes encendieron la pista con un contagioso merengue al ritmo de El beeper. Acompañados por cuatro extras, ofrecieron una de las presentaciones más dinámicas y divertidas de la noche.

​"Qué explosión de energía. A nivel de historia, me hubiera gustado un giro, un punto de giro que haga más memorable la coreografía. Gracias por llenar esta pista de tanta pasión", comentó Astorga.

Rovira comentó que lo hizo bien, pero que le gustó más la semana anterior. Pese a ello, los felicitó.

Finalmente, Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña cerraron la gala con un vibrante jive al compás de Wake me up. La pareja, junto a cuatro extras y un sillón en escena, combinó energía, acrobacia y sincronía, recibiendo una fuerte ovación del público.

​"Son una pareja muy especial. Hoy pude ver mejorías en tus pies. Te vi activa, el ritmo en tus pies, giros. Pero me faltó un poco más de técnica. Te felicito porque pese a la dificultad del baile, los hiciste bien", expresó Toni Costa.

La jueza Isabel Guzmán dijo que Morera deleita con su energía.

​"Algo que tal vez podría ayudarte es que te la creas más, creo que te veo tímida en las cargadas. Ya estás a un gran nivel, pero podés alcanzar más", terminó Guzmán.

La competencia se mantiene reñida, dejando claro que cualquiera puede sorprender en la siguiente gala.

Siga este formato de baile y su tercera eliminación, el próximo domingo a partir de las 7 p.m. por Teletica.com, Teletica Canal 7 y el app TDMAX.





