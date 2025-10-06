Al ritmo de contemporáneo, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez ganan 'Pareja Wow' de MQB

El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Ítalo Marenco y la reconocida coreógrafa Lucía Jiménez quienes con un contemporáneo conquistaron a los jueces. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.



​Repase las nueve presentaciones

El primero en abrir la noche fue el cantante Jefferson Donado "Jeff-On" junto a Alhana Morales, con una intensa rumba al son de Me dediqué a perderte. Entre velas y un piano en escena, la pareja transmitió sentimiento puro, conquistando aplausos del público desde el primer acorde.

​"Me callaste la boca. Yo no tenía certeza de que lograras este baile como lo hiciste esta noche... El baile en sí, nos trajiste el ritmo con el cuerpo. Pareja, felicidades", expresó el experto español Toni Costa.

"Una interpretación profunda, potente. Amor, desamor, muy bien contada. Pero te quedaste con un solo rostro, una sola máscara como decimos en teatro. Me hubiera gustado que probaras otros rostros. Sé que lo mejor está por venir", comentó el juez tico Mauricio Astorga.

Luego, la influencer Mariana Uriarte y su compañero Michael Rubí sacudieron la pista con un energético quickstep al ritmo de Crazy in Love. El #TeamMari llenó el escenario de dinamismo y glamour, mostrando una química que crece gala tras gala.

​"Me pone erizaba la piel porque cada semana aumenta el nivel. Muy orgullosa, gracias por anotar lo que dijimos. La línea de tus pies, el salto, muy bien. Cuidado el cuello largo en el 'quickstep'", expresó Isabel Guzmán.

El juez español Isaac Rovira coinicidió con la salvadoreña y pidió seguir cuidando las líneas, ya que por el buen desempeño de Uriarte, "te exigiremos más":

​"Esta pareja me encanta, enérgicos, siempre trabajan muy bien. Tu postura se veía un poco forzada, pero es normal que pase por la diferencia de alturas... Hiciste lo que es el 'quickstep', recorrer la pista. Pero en serio, con todo", terminó Costa.

La periodista Ericka Morera “Keka” y el experimentado Javier Acuña apostaron por la elegancia de un vals vienés con Y nos dieron las diez . Una puesta en escena sobria y nostálgica que conectó con el público y evidenció el dominio técnico de ambos.

​"Tienes la mejor posición de la temporada. Antes hablamos de la difrencia de altura, ahora tenemos una pareja muy igual, eso ayuda. Tuvimos una coreografía vareada. Queremos verte con un vestido más corto, con un ritmo movido y enseñando pierna", acotó Costa.

"Me encanta cómo lo haces. Parece que tienes más tiempo estudiando. Tu postura es supernatural, no voy a decir perfecto, pero podría serlo. La pareja anterior es un espectáculo, que tú eres la mejor de todas", confesó Rovira.

Con la potencia de una artista reinventada, la fisioterapeuta Katherine Campbell y el campeón Erick Vásquez bailaron en libertad con Bababad , utilizando luces LED y figuras geométricas como parte de su utilería. El #TeamKathy deslumbró con su energía escénica y precisión.

​"Estoy enfadado porque llevas dos semanas haciendo un 'show' espectacular, pero de lunes a sábado no. Y sales aquí y eres otra persona... Si ayer te vi al 30%, hoy te vi al 80%. Quiero el 100%", agregó Isaac Rovira.

El juez tico, Mauricio Astorga, pidió buscar en la semana de ensayos un nivel más alto. Dijo que le pasa lo que le ocurre a muchos actores, que necesita la energía del público. Isabel Guzmán y Toni Costa coincidieron con los comentarios de los expertos.





La petición fue concreta, ahora Katherine deberá dar más energía y técnica en los ensayos, "para que en la gala te salga mejor".

La periodista Thais Alfaro y su pareja Kenneth González siguieron con un imponente paso doble titulado Fuegos , acompañados de efectos visuales y una coreografía intensa. #TeamThais dejó claro que la pasión y la técnica son su fórmula.

​"Defendiste muy bien el paso doble. Muy bien el gesto del inicio. Fantástico. Vas a seguir con tus conexiones. Aparte de eso, vas mejor, bien. Ojalá esta energía esté siempre",

El juez Rovira pidió intensidad y recibió intensidad. Destacó los brazos y las pisadas de la periodista.

​"Lo que te pedí lo has hecho, así que estoy super contento", terminó.

El humorista Daniel Montoya y Tatiana Sánchez sorprendieron con un elegante foxtrot de Cómo pudiste hacerme esto a mí , en el que un faro escénico fue testigo del dramatismo interpretativo de la dupla. #TeamDani apostó por una historia bien contada en la pista.





El juez Mauricio Astorga pidió ver diferentes emociones, para darle más profundidad a la interpretación.





​"Me gustó la parte de foxtrot agarrados. Sí es cierto que me faltan elevaciones, pero lo has hecho bien"; agregó Rovira.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el presentador Ítalo Marenco y Lucía Jiménez , quienes se adentraron en el estilo contemporáneo con Beautiful Things . Con el telón y las cortinas como parte de su escenografía, #TeamItalo ofreció una coreografía sensible y conmovedora.

​"La grandeza no se pide por cuanto ganamos, si no por cuánto nos transformamos. Me enseñaste humildad, renuncia y resiliencia... Este baile refleja tu trabajo, energía. Le das seguridad a ella para que esté bailando con un bailarín. Este baile te transformó. Muchas felicidades", expresó Toni Costa.

Isabel Guzmán dijo que Marenco lleva el talento en la sangre y agradeció por el número de baile que interpretaron.

​"Gracias por el espectáculo que nos acabas de dar. Por poner el alma en el escenario. Fue un despliegue de emociones. Muchas gracias por darnos esto. Yo creo que esta noche es tu graduación en la pista de MQB", sentenció Astorga.





La noche continuó con pura energía: el DJ brasileño Neto Rangel y la experimentada Jazhel Acevedo sacudieron el escenario con un vibrante jive al ritmo de APT . Cuatro bailarines extra y una coreografía explosiva pusieron a todos de pie por #TeamNeto.

​"Es increíble que en la cuarta gala tengamos el nivel que estamos teniendo. Este es un baile difícil, necesitamos fuerza, energía. Tú estás consiguiendo estos movimientos tan rápidos, pero que se vean flexibles y seguir trabajando la flexibilidad de los brazos y el dorso"

"Yo sí vi rebote, lo que vi me encantó. Lo que pasa es que a veces pensás y vas abandonando la sensación. Independiente del ritmo que te toca la otra semana, queremos más veloz, para que más poder verte técnicamente", acotó Guzmán.

Cerrando con broche de oro, el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes ejecutaron un elegante tango de Libertango, con apoyo de dos bailarines adicionales. La fuerza y precisión del #TeamChiqui marcaron el cierre perfecto para una gala memorable.

​"Desde la semana pasada nos cambiaron al "Chiqui". Intenso, profundo, emotivo. Muy bien el juego de las miradas... Gran espectáculo", acotó Astorga.

"Tienes un nuevo fan, soy yo", confesó Toni Costa, quien destacó la habilidad de Brenes para bailar con tres mujeres, pero pidió "cuidar los hombros".

Con estas actuaciones, la competencia se pone más intensa que nunca. Cada pareja dejó en claro que la pista se ha convertido en su segundo hogar, y el público tendrá nuevamente la palabra para decidir quién sigue brillando en Mira quién baila .

La cita continúa el próximo domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, con más ritmo, emoción y talento costarricense en movimiento.