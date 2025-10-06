Al ritmo de contemporáneo, Ítalo Marenco y Lucía Jiménez ganan 'Pareja Wow' de MQB
Thais Alfaro se convirtió en la segunda famosa eliminada. Además, la próxima semana no hay eliminación.
La pista de Mira quién baila (MQB) volvió a encenderse este domingo 5 de octubre con una gala cargada de elegancia, energía y emociones contrastantes.
Luego de una semana en "zona de riesgo", Thais Alfaro fue la segunda participante en decir adiós, luego de perder la votación del público frente al Danie Montoya.
Alfaro logró el 24,1% de los votos del público, mientras que Montoya obtuvo el 75,9% de los votos.
Con su salida, Casa Esperanza —la fundación que apoya a víctimas de trata de personas, principalmente mujeres adolescentes— recibirá los $3.000 correspondientes al participante eliminado.
El galardón a la Pareja Wow fue otorgado a Ítalo Marenco y la reconocida coreógrafa Lucía Jiménez quienes con un contemporáneo conquistaron a los jueces. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos como lo decidan.
Repase las nueve presentaciones
El primero en abrir la noche fue el cantante Jefferson Donado "Jeff-On" junto a Alhana Morales, con una intensa rumba al son de Me dediqué a perderte. Entre velas y un piano en escena, la pareja transmitió sentimiento puro, conquistando aplausos del público desde el primer acorde.
"Me callaste la boca. Yo no tenía certeza de que lograras este baile como lo hiciste esta noche... El baile en sí, nos trajiste el ritmo con el cuerpo. Pareja, felicidades", expresó el experto español Toni Costa.
"Una interpretación profunda, potente. Amor, desamor, muy bien contada. Pero te quedaste con un solo rostro, una sola máscara como decimos en teatro. Me hubiera gustado que probaras otros rostros. Sé que lo mejor está por venir", comentó el juez tico Mauricio Astorga.
Luego, la influencer Mariana Uriarte y su compañero Michael Rubí sacudieron la pista con un energético quickstep al ritmo de Crazy in Love. El #TeamMari llenó el escenario de dinamismo y glamour, mostrando una química que crece gala tras gala.
"Me pone erizaba la piel porque cada semana aumenta el nivel. Muy orgullosa, gracias por anotar lo que dijimos. La línea de tus pies, el salto, muy bien. Cuidado el cuello largo en el 'quickstep'", expresó Isabel Guzmán.
"Esta pareja me encanta, enérgicos, siempre trabajan muy bien. Tu postura se veía un poco forzada, pero es normal que pase por la diferencia de alturas... Hiciste lo que es el 'quickstep', recorrer la pista. Pero en serio, con todo", terminó Costa.
"Tienes la mejor posición de la temporada. Antes hablamos de la difrencia de altura, ahora tenemos una pareja muy igual, eso ayuda. Tuvimos una coreografía vareada. Queremos verte con un vestido más corto, con un ritmo movido y enseñando pierna", acotó Costa.
"Me encanta cómo lo haces. Parece que tienes más tiempo estudiando. Tu postura es supernatural, no voy a decir perfecto, pero podría serlo. La pareja anterior es un espectáculo, que tú eres la mejor de todas", confesó Rovira.
"Estoy enfadado porque llevas dos semanas haciendo un 'show' espectacular, pero de lunes a sábado no. Y sales aquí y eres otra persona... Si ayer te vi al 30%, hoy te vi al 80%. Quiero el 100%", agregó Isaac Rovira.
"Defendiste muy bien el paso doble. Muy bien el gesto del inicio. Fantástico. Vas a seguir con tus conexiones. Aparte de eso, vas mejor, bien. Ojalá esta energía esté siempre",
El juez Rovira pidió intensidad y recibió intensidad. Destacó los brazos y las pisadas de la periodista.
"Lo que te pedí lo has hecho, así que estoy super contento", terminó.
"Me gustó la parte de foxtrot agarrados. Sí es cierto que me faltan elevaciones, pero lo has hecho bien"; agregó Rovira.
"La grandeza no se pide por cuanto ganamos, si no por cuánto nos transformamos. Me enseñaste humildad, renuncia y resiliencia... Este baile refleja tu trabajo, energía. Le das seguridad a ella para que esté bailando con un bailarín. Este baile te transformó. Muchas felicidades", expresó Toni Costa.
"Gracias por el espectáculo que nos acabas de dar. Por poner el alma en el escenario. Fue un despliegue de emociones. Muchas gracias por darnos esto. Yo creo que esta noche es tu graduación en la pista de MQB", sentenció Astorga.
"Es increíble que en la cuarta gala tengamos el nivel que estamos teniendo. Este es un baile difícil, necesitamos fuerza, energía. Tú estás consiguiendo estos movimientos tan rápidos, pero que se vean flexibles y seguir trabajando la flexibilidad de los brazos y el dorso"
"Yo sí vi rebote, lo que vi me encantó. Lo que pasa es que a veces pensás y vas abandonando la sensación. Independiente del ritmo que te toca la otra semana, queremos más veloz, para que más poder verte técnicamente", acotó Guzmán.
Cerrando con broche de oro, el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes y Yessenia Reyes ejecutaron un elegante tango de Libertango, con apoyo de dos bailarines adicionales. La fuerza y precisión del #TeamChiqui marcaron el cierre perfecto para una gala memorable.
"Desde la semana pasada nos cambiaron al "Chiqui". Intenso, profundo, emotivo. Muy bien el juego de las miradas... Gran espectáculo", acotó Astorga.
"Tienes un nuevo fan, soy yo", confesó Toni Costa, quien destacó la habilidad de Brenes para bailar con tres mujeres, pero pidió "cuidar los hombros".
La cita continúa el próximo domingo a las 7 p. m. por Teletica Canal 7, con más ritmo, emoción y talento costarricense en movimiento.