Al ritmo de bachata, Ericka Morera y Javier Acuña ganan su primer 'Premio Wow'

La décima gala de Mira quién baila (MQB) se llevó a cabo este domingo 16 de noviembre y dejó una noche cargada de producción escénica, dobles presentaciones y una participación que dio de qué hablar: la del juez Toni Costa, quien regresó a la pista como invitado especial.



En total, se presentaron 13 coreografías, varias con estructuras, bailarines extras y recursos visuales que elevaron el nivel del espectáculo.

¡El público decidió una vez más! Luego de una semana en "zona de riesgo", se definió la quinta eliminación del programa: Katherine Campbell dijo adiós al reality de baile, mientras que Ítalo Marenco sigue en competencia.

En total, Marenco recibió el 60,81% de los votos del público.



Además, Mariana Uriarte y Neto Rangel son los nuevos nominados y ahora requieren su apoyo para seguir en competencia. El famoso que menos apoyo reciba, será eliminado en la semifinal, la próxima semana.

El Team Wow fue entregado a Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña, por su presentación de bachata

La gala no solo se vivió desde el Estudio Marco Picado y la transmisión de Teletica Canal 7, también se visualizó por medio del YouTube de MQB con los creadores de contenido y streamers Corney y Diego Garro, quienes esta semana recibieron la visita del exparticipante del reality, el humorista Daniel Montoya.

13 presentaciones cargadas de ritmo

En su primera aparición, Neto Rangel y Jahzell Acevedo abrieron la gala con merengue al ritmo de Tra tra. Estuvieron acompañados por cuatro extras, en una puesta en escena dinámica y con buen recibimiento del público.

​"Usted hoy le hicieron honor a este legado cultural de República Dominicana. Se te nota que quieres llegar a la final. Neto muy bien el manejo escénico, el juego con las cámaras, los gestos faciales, la conexión entre ustedes", explicó el juez tico Mauricio Astorga.

En su segundo baile, interpretaron tango con Código de Barra. Esta vez no contaron con bailarines adicionales, pero utilizaron un marco de cuadro como elemento central, que funcionó como recurso visual para encuadrar parte de la coreografía.

​"He visto fuerza, cambios rápidos, la mano me hubiera gustado un poco más cerrada. En general, el tango estaba muy bien hecho", dijo Costa y luego solicito mejorar las líneas de los pies.

En la primera interpretación de Ericka "Keka" Morera y Javier Acuña bailaron tango con la canción Poker Face, apoyado por cuatro extras y una puesta vistosa con cubos metálicos envueltos en plástico, barras LED y humo bajo, creando un ambiente escénico de estilo industrial.

​"Ya no es solo el que los bailes clásicos de ballroom te quedan bien, habéis logrado bailar hasta con esa tela hasta el final de la coreografía. A veces en la parte superior se le bloquea un poco. Pero en general fue interesante, bonita y bien ejecutada", recalcó el experto español Isaac Rovira.

Para su segunda presentación, la pareja regresó a la pista con bachata al ritmo de Si esta casa hablara. No hubo extras, pero la producción apostó por ventanas inclinadas, hielo seco y humo bajo, logrando un concepto visual más íntimo y emocional.

​"Me encantó. La conexión y la entrega con la que estas cerrando este número es de admirar. Me enorgullece verlos crecer de esta manera", se limitó a decir la jueza salvadoreña.

Una vez más, Mariana Uriarte y Michael Rubí enamoraron a los presentes en el Estudio Marco Picado. La pareja llegó inicialmente con una mezcla de reguetón y belly dance con la canción Flow Natural.

Su presentación incluyó cuatro extras y una tarima dorada, lo que aportó contundencia visual al concepto sensual de la coreografía.

El experto Astorga destacó la fuerza de Uriarte, pese a que esta semana ha padecido mucho de vértigo.

​"Tienes un estilo fuerte, bien marcado. Ha estado muy bien. La gran fuerza que tienes, a veces desestabiliza, eso es lo que hay que trabajar un poquito más", agregó el juez Toni Costa.

Más tarde, hicieron una segunda aparición con un número de swing criollo y cumbia sobre Cumbia de los Monjes. Fue una de las presentaciones más cargadas de la noche: se utilizaron seis bailarines extra y un vestuario con ocho capas, destacando por su complejidad y teatralidad.

​"Mariana, vos no estabas enferma. Iniciaste con una escena misteriosa, un poco mística. Y luego lograste un personaje festivo, disfrutado y que tenía toda la energía de swing criollo", añadió el juez tico.

Jefferson Donado "Jeff-On" y Alhanna Morales en su primera participación, bailaron un contemporáneo con la canción River. No utilizaron extras, pero sí elementos de llamas escénicas, lo que generó uno de los momentos más comentados de la gala por su impacto visual.

​"Qué difícil me la ponen. Es impresionante, sos limpio, sabes lo que están haciendo. Yo quiero pedir algo a nuestros coreógrafos, que siempre busquen esa conexión con el swing que siempre tengan ese giro... Es impresionante tu avanza en toda la temporada", expresó la jueza salvadoreña Isabel Guzmán.

Su segundo número fue una salsa casino con La salsa caleña, esta vez con cuatro bailarines extra, en una presentación más festiva y rítmica que contrastó con su baile inicial.

​

"A mí me encantan estas coreografías. Ha sido supercompleta. Aprenderse una coreografía así, es complicado. Además del apoyo de Alhanna, has tenido la ayuda de Yenier (Jiménez, quien fue bailarín de "Mimi"). "En los momentos más rápidos, no he podido distinguir el ritmo. En la coordinación de los brazos con ella, has fallado un poquito. Pero detalles pequeños", mencionó el juez Rovira.

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez iniciaron su noche con salsa al ritmo de La malanga, con cuatro extras, buscando consolidar fuerza escénica tras la nominación desde la gala anterior.

El juez español Toni Costa pidió al presentador de televisión mejorar sus tiempos y trabajar en las líneas de sus pies.

​"Ítalo te has convertido en un showman. Si esta fuera tu última noche en la pista, estás dando un gran espectáculo", recalcó Astorga.

La segunda presentación fue al ritmo de Tempted to Touch, acompañados de cuatro extras y una escenografía basada en gradas con tarima, que les permitió trabajar distintos niveles en la pista.

​"Este reguetón, te he visto muy muy cómodo... Me gustó mucho, como cada baile te transformas. Nos has dado baile, reguetón y versatilidad. Muy bien", terminó Toni Costa.

Katherine Campbell y Erick Vásquez presentaron un jive con la canción Candyman. No tuvieron extras y se apoyaron únicamente en una silla y diversas columnas escénicas, proponiendo una puesta más limpia y de estilo clásico.

​"Hoy te ve visto disfrutar este baile. Me ha gustado mucho cómo lo han bailado. Estoy muy contento de ver este jive, de haberte visto así. Si tuviera que buscar un pero, tener cuidado con los pies. Pero simplemente eso, me ha gustado bastante", ratificó el juez Rovira.

En el cierre de la gala, regresaron con merengue al ritmo de Guayando. Fue un número sin utilería ni apoyo adicional, apostando solo por la energía de la pareja y el ritmo rápido del género.

Los jueces Isabel Guzmán e Isaac Rovira alagaron a la limonense por su presentación y destacaron la energía del solo de Katherine.

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la participación de Toni Costa, quien dejó su lugar como juez para bailar un mix acompañado por su novia "Mimi" Ortiz y nueve bailarines.

Utilizó una coqueta y un rack de vestuario como parte de la utilería, simulando un espacio de camerino y haciendo guiños a su papel dentro del programa. Además, tuvo un invitado en su presentación: Morgan, el icónico personaje de Mauricio Astorga.

Vea la presentación completa aquí:



La décima gala se caracterizó por un notable aumento en el nivel de producción, el uso de estructuras, fuego, tarimas, humo e iluminación escénica.

Varias parejas reforzaron su apuesta coreográfica, mientras que otras optaron por propuestas más narrativas o técnicas con miras a asegurar su permanencia.



Con el avance de la competencia, cada votación se vuelve determinante y cada error podría costar la continuidad de los participantes en la etapa decisiva del formato.



Siga e﻿ste formato los domingos a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.



