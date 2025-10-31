¡Ahora podrá disfrutar MQB en ‘streaming’ junto a Corney y Diego Garro!

Mira quién baila (MQB) se expande al mundo digital con el lanzamiento de su nuevo Streaming Show, que podrá verse en el canal oficial de YouTube a partir del 2 de noviembre a las 6:50 p. m.

La propuesta permitirá al público vivir en tiempo real la emoción de cada gala, interactuar con los presentadores y conocer todo lo que ocurre detrás de cámaras.

Este domingo, la pista del Estudio Marco Picado volverá a brillar con la octava gala del programa, en la que las siete estrellas en competencia enfrentarán un nuevo reto: interpretar dos coreografías por noche.

Además, se realizará la cuarta nominación, y la pareja que reciba menos apoyo del público deberá despedirse de la competencia una semana después.

El espacio digital estará conducido por los reconocidos creadores de contenido costarricenses Corney (@corney.live) y Diego Garro (@diegogarro233), quienes aportarán su energía, humor y cercanía para conectar con la audiencia.

Corney, con más de 400 mil seguidores en Instagram, se ha ganado el cariño del público por su estilo espontáneo y su carisma en transmisiones en vivo. Diego Garro, por su parte, destaca por su autenticidad, su estilo directo y su habilidad para contar historias en plataformas como Instagram y X.

Durante la transmisión, la conversación será el eje central. Habrá análisis, reacciones, risas y momentos inesperados, además de la participación de los concursantes, quienes se conectarán en vivo tras sus presentaciones para compartir sus emociones, impresiones y lo que no se ve en televisión.

Este lanzamiento marca un paso importante para MQB, que amplía su experiencia más allá de la pantalla tradicional, ofreciendo una forma innovadora de disfrutar el espectáculo. Ahora, la audiencia podrá vivirlo desde cualquier dispositivo, compartir sus opiniones y ser parte activa de una comunidad digital apasionada por el entretenimiento.