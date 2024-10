¡19 coreografías en una sola noche! Repase aquí la sexta gala de 'Mira Quién Baila'

Si se perdió la sexta gala de la primera temporada de Mira Quién Baila (MQB), o quiere repasar la coreografía de su pareja favorita, vea al programa completo en este enlace.



A ser las 7 p.m., los bailarines profesionales abrieron la pista de baile con una moderna coreografía al ritmo de bachata, la cual calentó la pista de Estudio Marco Picado.

Esta fue la gala en que las parejas protagonizaron dos números de baile. Los jueces confesaron que, cuando les comentaron esta decisión, pensaron que "sería un desastre", pero que fue la gala con los mejores bailes en lo que va de la temporada.

Luis Montalbert y Lucía Jiménez bailaron al ritmo de un merengue, destacando giros rápidos y movimientos de cadera. Luego, cambiaron de registro con una coreografía de hiphop al son de Gettin' Jiggy Wit It, llena de estilo urbano y mucho groove.



Lynda Díaz y César Abarca transmitieron la energía del reggaetón con Rompe de Daddy Yankee, pero antes de esta presentación mostraron su lado más elegante con un vals clásico, acompañado por la balada romántica Unchained Melody. Con las emociones a flor de piel, Díaz lloró al final de este número.



Por su parte, Libni Ortíz y Yenier Jiménez presentaron un foxtrot con New York de Lady Gaga, donde la elegancia y el movimiento fluido fueron los protagonistas. Posteriormente, llevaron el ritmo festivo del carnaval con una vibrante samba brasileña al ritmo de Batucada Brasileña.



Lisbeth Valverde y Javier Acuña interpretaron un dramático tango con Cell Block. Luego cambiaron a una apasionada salsa al son de Maní Picao, donde destacaron por sus giros y velocidad.



Janeth García y Michael Rubí mostraron su habilidad en la salsa con Fuego a la jicotea, impresionando con su coordinación y vueltas rápidas. También demostraron su versatilidad en el estilo freestyle con Mamacita.



Berny Madrigal y Alhana Morales ofrecieron una sensual bachata con Monotonía, fusionando emoción y suavidad en cada paso, y luego presentaron una dinámica coreografía de hiphop al ritmo de Low, trayendo toda la energía del estilo urbano.



Naomy Valle y Erick Vázquez ganaron la Pareja Wow de la noche, con su coreografía al ritmo de Give me a reason, destacándose por sus movimientos fluidos y cargados de emoción, para luego cerrar con un energético quickstep al ritmo de Burlesque, un estilo rápido y vibrante que los hizo brillar.



Diego Bravo y Yesennia Reyes pusieron a bailar al público con el clásico mambo, en una coreografía divertida que evocó la época dorada de este estilo. Finalizaron su participación con un apasionado paso doble, lleno de dramatismo y fuerza.



Además, la reconocida presentadora Nancy Dobles interpretó un mix de ritmos latinos, con el talentoso bailarín Javier Acuña.



​La noticia de la noche fue que la eliminación se pospone para la gala siete, por lo que Valle y García siguen en zona de nominación y necesitan su apoyo para mantenerse en competencia.

Recuerde que siguen abiertos los canales de votaciones, a través de Teletica.com o enviando un mensaje al WhatsApp 6070-0777, indicando #TeamJaneth o #TeamNaomy. La famosa que reciba menos apoyo del público será eliminada la próxima semana.



MQB se transmite todos los domingos de 7 p.m. a 9 p. m. en su Teletica, Canal 7, en Teletica.com y en la app TDMAX.



Luego de la competencia de baile, se transmite el reality show Mira Quién Habla (MQH), en el que los participantes y sus bailarines hablan abiertamente sobre la competencia.