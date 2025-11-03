¡14 bailes cargados de energía! Repase aquí la octava gala de MQB

La octava gala de Mira quién baila (MQB) 2 marcó un punto de inflexión en la competencia: a partir de ahora, cada famoso deberá enfrentar dos coreografías por noche, duplicando el desafío técnico y emocional sobre la pista.



En esta edición se realizó la cuarta nominación del programa, dejando a Ericka “Keka” Morera y Daniel Montoya en “zona de riesgo”. El participante que reciba menos apoyo del público será eliminado en la novena gala.

​La velada cerró con la entrega del reconocimiento Pareja Wow, que fue otorgado a Katherine Campbell y Erick Vásquez por su impecable tango, premiado con $1.000.

Entre las presentaciones destacaron las interpretaciones de Ítalo Marenco con un elegante foxtrot, el carisma de Jeff-On en samba y hip hop, y el romanticismo de Montoya en su vals con Tatiana Sánchez. Campbell brilló con un sensual tango, mientras que “Keka” Morera conmovió con una pieza contemporánea que evidenció su crecimiento técnico.



Uno de los momentos más aplaudidos fue el regreso a la pista de la jueza Isabel Guzmán, quien deslumbró con un número de jazz moderno junto a Javier Acuña, diez meses después de dar a luz a su hijo Fidel.



La noche cerró con fuerza gracias a Neto Rangel y Jahzell Acevedo, que fusionaron rumba y vals en una propuesta inspirada en 50 sombras de Grey, y un dinámico quickstep al ritmo de Umbrella.



Con esta gala, el formato de Teletica entra en su etapa decisiva, donde el talento, la técnica y el compromiso social de cada participante definirán quién continúa bailando por su causa.



