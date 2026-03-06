Zarcero reunirá a 30 artistas que pintarán en vivo y convertirán el cantón en una gran galería

El cantón de Zarcero se prepara para recibir uno de los encuentros culturales más importantes de su agenda reciente. El Festival de Arte y Cultura Zarcero se realizará el sábado 7 y domingo 8 de marzo, como parte del Fin de Semana de la Cultura, y promete transformar el cantón en un espacio donde el arte se vive en tiempo real.



Por primera vez en Costa Rica, 30 artistas nacionales se reunirán en un mismo lugar para exponer sus obras, compartir su proceso creativo y pintar frente al público. La propuesta busca acercar el arte a la comunidad y permitir que los visitantes observen cómo cada obra toma forma a través del color, el movimiento y la imaginación.



Más que una exposición tradicional, el festival plantea una experiencia cultural dinámica. El público tendrá la oportunidad de recorrer los espacios donde los artistas trabajan, conversar con ellos y comprender los procesos que dan origen a cada pieza.



Cada pincelada se convierte así en parte de una historia compartida, donde los visitantes participan como testigos de la creación artística.



La programación está pensada para públicos de todas las edades. El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Juventud e incluye actividades que combinan distintas expresiones artísticas.



Entre ellas destacan presentaciones de artes visuales, música en vivo, expresiones de folclore, danza y encuentros culturales que buscan fortalecer el vínculo entre la comunidad y el arte.



El festival también resalta el talento local con la participación de tres artistas zarcereños que han logrado reconocimiento dentro y fuera del país, una presencia que refuerza el papel del cantón como espacio de creación y difusión cultural.



Durante ese fin de semana, Zarcero no solo será escenario de exposiciones, sino también de experiencias que invitan a observar, escuchar y sentir el arte en todas sus formas.



El Festival de Arte y Cultura Zarcero 2026 invita a vecinos y visitantes a ser parte de esta celebración cultural que promete marcar un momento importante para la vida artística del cantón.



