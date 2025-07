Walter corre con una sola meta: que nadie se quede sin comida

En Barva de Heredia, correr no es solo un ejercicio físico. Es también una forma de esperanza, de compromiso y de servicio. Y si alguien encarna esos valores en cada paso, es Walter Campos.



Este atleta no corre por medallas ni por marcas personales. Desde 2019, lidera la campaña Barva Solidaria, una iniciativa que transforma el deporte en herramienta de ayuda comunitaria. Su método es tan simple como efectivo: recorre todos los distritos del cantón corriendo, toca puertas y recolecta víveres para personas de bajos recursos. Lo hace con constancia, alegría y un profundo sentido de empatía.



Este año, la carrera se realizará el domingo 20 de julio, con salida en el Parque Central de Barva. Es gratuita y está abierta a todas las personas que quieran sumarse a correr por una causa, no por un trofeo.



En 2024, gracias a esta iniciativa, se recolectaron cerca de 200 diarios con la participación de 75 corredores solidarios. Una cifra que crece año con año, impulsada por el ejemplo de Walter.



“Yo corro con el corazón, no por salud ni apariencia. Mi meta siempre es ayudar”, nos dice entre sonrisas y pasos firmes.



Cada kilómetro que avanza lleva un mensaje claro: el deporte puede transformar realidades y la empatía también se entrena.



Para más información sobre cómo participar o apoyar esta causa, puede visitar la página de Facebook: Barva Solidaria.



Repase el reportaje en el video que aparece en la portada del artículo.