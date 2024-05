Vivir con acondroplasia en un mundo para grandes: Daniel Valderrama narra su experiencia

En las transitadas calles de San José, entre los barrios de Desamparados, se encuentra un joven que desafía los estándares de la industria publicitaria y lleva consigo una historia de lucha, aceptación e inclusión. Daniel Valderrama Alvarado, nacido el 24 de enero de 1996, ha enfrentado desde su nacimiento un desafío único: la acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo, caracterizado por huesos cortos en brazos y piernas.



A pesar de los obstáculos, Daniel no se ha dejado vencer. Con el apoyo incondicional de su familia, encabezada por su padre Johnny Valderrama de la O, ha aprendido a gestionar las miradas curiosas y a vivir en un mundo diseñado para personas de estatura promedio. En su hogar, no han adaptado nada a su condición, ni la cama ni los apagadores han sido modificados, enseñándole desde temprana edad a enfrentar el mundo tal como es.



Actualmente, Valderrama no solo es un estudiante de Mercadeo y empleado bancario, sino también un conferencista apasionado por la inclusión. Utiliza su voz para inspirar a otros y derribar prejuicios, demostrando que la verdadera grandeza reside en la fuerza del espíritu y la determinación.



Su historia va más allá de su lucha personal: es un testimonio de resiliencia y superación que desafía los límites impuestos por la sociedad. Daniel no solo rompe barreras físicas, sino también mentales, al demostrar que la diversidad es un valor que enriquece a todos.



Se ha convertido en un símbolo de inspiración y acción. Su historia nos enseña que la aceptación y la inclusión son los pilares fundamentales de una sociedad verdaderamente equitativa.



Para seguir de cerca sus actividades y conocer más sobre su mensaje de inclusión, puede seguir sus redes sociales: @DanielVal2696. Para más información sobre conferencias o contacto directo, puede comunicarse al teléfono 8641-8777.