Verde Malakita: el rincón donde Semana Santa se vive en paz y conexión con la naturaleza

En el cantón de Turrubares, un rincón natural espera a quienes desean vivir una Semana Santa diferente, rodeados de tranquilidad, belleza escénica y aire puro. Se trata de Verde Malakita, un destino que combina naturaleza, descanso y aventura en un solo lugar (ver video adjunto).

A tan solo 45 minutos de San José, este espacio se presenta como una opción ideal para quienes buscan escapar del ritmo de la ciudad sin alejarse demasiado. Familias, grupos de amigos y amantes de la naturaleza encontrarán aquí el escenario perfecto para compartir y desconectarse.

Verde Malakita ofrece una experiencia completa: senderos rodeados de vegetación, avistamiento de aves, refrescantes cataratas y pozas naturales que invitan a relajarse y disfrutar del entorno. Todo en un ambiente seguro y acogedor, pensado para el disfrute de grandes y pequeños.

Además de su riqueza natural, el lugar promueve el contacto directo con el entorno, fomentando el respeto por la biodiversidad y el valor de los espacios verdes en el país.

Quienes deseen más información, pueden comunicarse al 8391-7918 o visitar sus redes sociales, donde encontrarán detalles sobre horarios, servicios y recomendaciones para su visita.

Esta Semana Santa, Verde Malakita se posiciona como una alternativa alegre y natural para crear recuerdos inolvidables en familia.