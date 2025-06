Vende churros en la calle con gorro de chef y una receta que honra el legado de su papá

Con un gorro blanco y una chaqueta de chef que no pasa desapercibida, Aarón González camina por las calles de Lagunilla de Heredia vendiendo algo más que churros. Ofrece una historia de tradición, esfuerzo y superación que ha conquistado tanto paladares como corazones.



Aunque no es chef de formación, Aarón eligió ese atuendo para honrar el oficio con elegancia y profesionalismo. Lo hace como homenaje a su padre, quien le enseñó la receta y le heredó el negocio familiar, que hoy lleva con orgullo el nombre “Los Churros del Chef”.



Cada mañana, junto a un pequeño equipo, Aarón prepara la masa, calienta el aceite y se alista para enfrentar otro día de trabajo en las calles. Lo hace con una sonrisa, con respeto por la clientela y con el sueño firme de tener un local propio.



“Los Churros del Chef” no solo es un emprendimiento familiar, sino también una historia de superación.



Ese sueño de abrir un espacio fijo donde atender con más comodidad a sus clientes aún está en construcción. Mientras tanto, Aarón sigue recorriendo las calles, demostrando que la perseverancia también puede tener sabor a azúcar y canela.



Quienes deseen conocer más sobre su trabajo o apoyarlo pueden visitar las redes sociales de Los Churros del Chef.



Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este texto.