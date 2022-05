¡Vámonos por las montañas de Quepos a caballo!

En el programa de hoy, visitamos la comunidad de Londres. No, no nos referimos a la ciudad capitalina de Reino Unido. Hablamos de Londres, en Puntarenas, cuya oferta de turismo rural no tiene nada que envidiarle a la de su tocaya en Europa.

Para comprobarlo, nos fuimos a pasear en caballo por las montañas de Quepos y, como podrán ver en el video adjunto, la experiencia no nos decepcionó.

El tour de la empresa “Tucanes Tours” incluye la preparación de su propio almuerzo con alimentos orgánicos, así como un recorrido a caballo de dos horas y media, que finaliza en una magnífica catarata de la comunidad.

Londres está ubicado a 30 minutos en carro desde el centro de Quepos, y cualquier vehículo puede ingresar a la zona.

Puede solicitar más información a la empresa turística al teléfono: 2777-0775 y en la página web: www.tucanestours.com