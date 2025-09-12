Uno de los granizados más famosos de Poás nació en la heladería de una adulta mayor

En Poás de Alajuela, un antojo curioso de un cliente terminó convirtiéndose en la receta estrella de una heladería. El invento es de doña Vera Solano: el granizado de mango, fresa y Tajín.



La historia comenzó casi por casualidad. Un cliente llegó a la heladería con ganas de algo diferente y pidió a doña Vera que le preparara un granizado con esos ingredientes. Ella aceptó el reto y, sin imaginarlo, dio con una combinación que hoy atrae a decenas de personas.



El éxito no está solo en la receta, también en la mujer que la creó. Doña Vera es una adulta mayor que decidió reinventarse después de pensionarse. Mientras algunos disfrutan de la jubilación en calma, ella buscó un nuevo reto.



Primero pensó en encargarse del minisúper de su esposo, pero pronto descubrió que no era lo suyo. Fue entonces cuando vio la oportunidad en la heladería de su hija, que estaba a punto de vender. Le insistió en que podía hacerse cargo y, con carácter, determinación y talento, tomó el mando del negocio.



Hoy, entre helados, sonrisas y el famoso granizado de mango, fresa y Tajín, doña Vera demuestra que nunca es tarde para emprender y que la edad no limita la creatividad ni las ganas de seguir adelante.



“Uno siempre puede empezar de nuevo. Lo importante es tener alegría y no tener miedo”, asegura.

En Poás, su heladería no solo vende dulzura, también inspira.



Lo invitamos a conocer más de esta historia en el reportaje disponible en el video de la portada de este artículo.

