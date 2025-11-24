Una visita de Santa convirtió los pasillos de Teletica en un pequeño refugio de infancia

La Navidad se adelantó en Teletica de la forma en que suelen ocurrir las cosas verdaderamente mágicas: sin aviso, casi a media luz, cuando nadie la esperaba. Santa Claus apareció en los pasillos del canal con la calma de quien conoce perfectamente el efecto que provoca. No necesitó más que una pregunta para abrir una compuerta invisible: “¿Qué le solían pedir a Santa cuando eran niños?”.



Las respuestas comenzaron a surgir como pequeñas confesiones. Alguien recordó la bicicleta que fue libertad antes de ser metal. Otro mencionó un muñeco, un carrito, un balón que sobrevivió a tardes enteras de juegos. Y no faltó quien hablase de la ilusión, tan simple y tan inmensa, de despertarse el 25 de diciembre y encontrar un regalo bajo el árbol, aunque fuera pequeño, aunque fuera único.



La visita de Santa convirtió la rutina del canal en algo distinto. El ambiente se volvió más liviano, como si cada uno cargara un recuerdo cálido en el bolsillo. La nostalgia no entristeció: apenas recordó que, por más años que pasen, la Navidad conserva una manera muy suya de tocar a la puerta y quedarse.



Le invitamos a repasar estas historias en el video que aparece en la portada del artículo.

