Una promesa que abrió senderos: la historia de Alba Hidalgo y las tapitas que hicieron país

Con apenas 16 años, Alba Hidalgo ya dejó una marca profunda en la conservación ambiental de Costa Rica. Es guía del movimiento Guías y Scouts de Costa Rica —rama conformada por mujeres— y decidió liderar una de las donaciones de tapas plásticas más grandes del país a la Asociación Pro Parques, impulsada por una promesa que un día le hizo a su abuela.

“Yo le prometí que iba a hacer algo que ayudara a otras personas y al ambiente”, cuenta Alba. Aquellas palabras, sencillas y firmes, se transformaron en una campaña de recolección que se extendió durante un año completo y culminó con la entrega de 352 kilos de plástico.



Tapitas que se convierten en acceso

Pro Parques es una ONG sin fines de lucro que, desde 2018, impulsa la campaña de tapitas para construir infraestructura accesible en áreas protegidas del país. Gracias a este proyecto, ya se han habilitado cinco parques nacionales accesibles, siendo el Parque Internacional La Amistad el más reciente.



Cada año, la organización desarrolla un proyecto nuevo: durante doce meses recolecta el material y, al siguiente, inaugura la obra. Las pasarelas, miradores y accesos se fabrican con material reciclado; cada tabla representa cerca de 70 kilos de plástico, equivalentes a su valor económico.



Una pasarela completa puede requerir cientos de kilos de material reciclado. Las sillas de acceso especial, que permiten a personas con discapacidad recorrer los parques, son importadas desde Francia y Estados Unidos y tienen un costo aproximado de 6.000 dólares cada una. Estas pueden solicitarse directamente en los parques nacionales.



Un esfuerzo colectivo

Alba no caminó sola. A su lado participaron otras guías, como Casandra Godoy, además de familiares, amistades y personas de la comunidad. Cada tapa contó. Todas juntas hicieron posible una donación que excede el peso del plástico y alcanza la medida del compromiso.



En promedio, se requieren 330 unidades de tapitas para avanzar en este tipo de infraestructura, una cifra que recuerda que los gestos pequeños, cuando se suman, generan cambios enormes.



¿Cómo ayudar?

Cualquier persona puede donar tapitas plásticas. Se recomienda, en la medida de lo posible, llevar el material limpio.

Para coordinar donaciones o conocer más del proyecto:

Teléfono: 8407-4428

Correo / web: [email protected]



