Una joven de 19 años conquistó San Rafael de Heredia vendiendo minidonas frente a su iglesia
Un video en TikTok encendió la chispa de esta joven emprendedora que trabaja cada día con la vista puesta en abrir su propio local algún día.
El dulce aroma de las minidonas se ha convertido en parte del paisaje cerca de la Iglesia de San Rafael de Heredia. Detrás de ese emprendimiento está Rocío Muñoz, una joven de 19 años que, con esfuerzo y creatividad, comenzó a abrirse camino en el mundo de los negocios.
Todo inició hace seis meses, cuando un video en TikTok despertó su curiosidad. Lo que parecía una idea sencilla terminó transformándose en un proyecto que hoy llena de sabor y alegría a quienes pasan por su pequeño puesto.
Cada día, Rocío acomoda con entusiasmo sus minidonas en una cajita llena de colores y sabores. Con un letrero hecho a mano y una sonrisa que contagia optimismo, recibe a clientes que poco a poco se han convertido en fieles seguidores de su emprendimiento.
Más allá de vender donas, esta joven emprendedora también reparte inspiración. Con disciplina y constancia, trabaja pensando en una gran meta: algún día abrir su propio local.
Cuando cae la tarde y la última dona encuentra dueño, Rocío regresa a casa cansada, pero satisfecha de ver cómo su sueño sigue creciendo paso a paso. Su historia demuestra que no hay edad para emprender y que, muchas veces, las grandes oportunidades nacen de las ideas más sencillas.
Para conocer más detalles de la historia de Rocío y ver de cerca su emprendimiento, no se pierda el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.