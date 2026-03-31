Un siglo de fe: San Isidro celebra los 100 años de su Cristo Crucificado

En el cantón de San Isidro de Heredia, la Cuaresma de este año se vive de una forma muy especial. La comunidad se prepara para conmemorar los 100 años de la imagen del Cristo Crucificado, un símbolo que, más allá de lo religioso, forma parte de la identidad del cantón (ver video adjunto).

Un siglo de historia

Esta imagen, que data de 1926, nació en el contexto de una misión cuaresmal realizada en la parroquia local, marcando desde entonces la vida espiritual de la comunidad.

Con el paso del tiempo, el Cristo Crucificado dejó de ser solo una figura dentro del templo para convertirse en un referente histórico, cultural y de fe para generaciones enteras de isidreños.

Un símbolo que da la bienvenida

Hoy, esta imagen no solo es venerada por los fieles, sino que también se ha transformado en un punto de referencia para quienes visitan el cantón.

Para muchos, representa el inicio de un recorrido espiritual; para otros, un encuentro con la historia viva de la comunidad; pero, para todos, es un recordatorio de la tradición y la devoción que han acompañado a San Isidro durante más de un siglo.

Una Cuaresma especial

La Parroquia San Isidro Labrador se prepara para celebrar este centenario en medio de las actividades propias de la Cuaresma, un tiempo de reflexión que este año adquiere un significado aún más profundo para los vecinos.

Así, entre historia, fe y comunidad, el Cristo centenario sigue cumpliendo su propósito:

ser un punto de encuentro para quienes buscan esperanza y tradición en el corazón de Heredia.