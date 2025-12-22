Un Santa solidario convirtió el parque central de Heredia en un lugar de esperanza

Desde hace una década, Fabo Quesada se pone el traje de Santa Claus con un propósito que va más allá de la tradición: regalar alegría a niños y niñas de escasos recursos y dejarles recuerdos que perduren en el tiempo.



Este año, la magia navideña se vivió en el Parque Central de Heredia, donde Fabo compartió confites, sonrisas y abrazos con decenas de familias que se acercaron a saludarlo. El ambiente se llenó de risas y de ese espíritu solidario que suele florecer en diciembre.



La iniciativa nació de una experiencia personal. Durante su infancia, la situación económica no siempre le permitió recibir regalos en Navidad. Hoy, ese recuerdo se ha transformado en un gesto de amor hacia otros niños, a quienes busca regalar un momento de ilusión.



Con el paso de los años, la presencia de este Santa solidario se ha convertido en una tradición esperada por muchas familias. Su labor demuestra que la Navidad también se construye con empatía, compromiso y ganas de ayudar.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en portada.



Quienes deseen sumarse a esta iniciativa y regalar una sonrisa pueden contactar a Fabo Quesada al 6362-7961.

