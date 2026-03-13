Un rincón de Cartago donde aguas termales y montañas se encuentran

En el cuarto y último día de la serie La ruta turística definitiva de Cartago, el recorrido se traslada a uno de los paisajes más verdes y tranquilos de la provincia.



El destino es Hacienda Orosi, un espacio natural ubicado en Río Macho, en el Valle de Orosi, a unos 38 kilómetros al sureste de San José.



Rodeado de montañas, bosques y paisajes agrícolas, este lugar ofrece una experiencia pensada para quienes desean desconectarse del ritmo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza que caracteriza a esta región de Cartago.



Piscinas termales en medio del valle



Uno de los mayores atractivos de Hacienda Orosi son sus siete piscinas de agua mineral termal.



Las temperaturas de estas aguas oscilan entre los 34°C y los 39°C, lo que permite disfrutar de un momento de relajación mientras se observan las montañas del Valle de Orosi.



Desde distintos puntos del complejo también es posible apreciar paisajes dominados por el Cerro Barba de Viejo y por los imponentes volcanes Irazú y Turrialba, dos de los colosos naturales que forman parte del horizonte de esta región.



Senderos y naturaleza viva



Además del descanso en sus piscinas, el lugar ofrece caminatas rodeadas de naturaleza.



Los senderos permiten recorrer áreas verdes donde la biodiversidad es protagonista. En la región del Valle de Orosi se han registrado más de 225 especies de aves, lo que convierte el lugar en un punto atractivo para quienes disfrutan del avistamiento de fauna.



Durante el recorrido también se pueden observar tres lagos naturales, donde habitan especies como patos silvestres, piches y garzas blancas.

Experiencias para toda la familia

Hacienda Orosi también cuenta con actividades diseñadas para visitantes de todas las edades.

Entre ellas destaca el Coffee Tour Adventure, un recorrido de senderismo por las montañas que combina naturaleza con esculturas gigantes distribuidas a lo largo del camino.

Otra parada muy popular es La Granja de la Hacienda, donde los visitantes pueden observar animales como vacas, toros, bueyes, caballos, asnos, mulas, pavos reales, faisanes, gallinas, patos, gansos, pavos, ovejas, cabras, cerdos y conejos.

Estas experiencias convierten al sitio en una opción atractiva tanto para paseos familiares como para visitas educativas.

Información para visitantes

Hacienda Orosi abre todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Para obtener más información o reservar visitas:

Teléfono: +506 2203 2265

Correo electrónico: [email protected]

Con esta parada finaliza La ruta turística definitiva de Cartago, una serie de reportajes que recorrió el centro histórico de la antigua capital, sus museos, jardines botánicos y paisajes naturales. Un recorrido que demuestra por qué la provincia brumosa sigue siendo uno de los destinos más completos para explorar en Costa Rica.

Si desea conocer más detalles sobre este recorrido, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.