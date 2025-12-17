Un queque navideño y su receta contada desde una cocina herediana

El espíritu navideño ya se deja sentir en Santo Domingo de Heredia y llega acompañado de aromas cálidos que anuncian la época más dulce del año. Hasta este cantón herediano viajó el recetario de Más Que Noticias para descubrir cómo se prepara un auténtico queque navideño hecho en casa, una receta que se transmite más por la memoria que por la exactitud de las medidas.



La anfitriona fue Tatiana Sánchez, vecina de Santo Domingo y propietaria de Cami’s Cake Boutique, un emprendimiento que se ha ganado el cariño de la comunidad gracias a sus preparaciones tradicionales con un sello personal. Con amabilidad y una pasión evidente por la repostería, Tatiana abrió las puertas de su cocina y compartió el paso a paso de este clásico infaltable en diciembre.



Para preparar su famoso queque, Tatiana utiliza una combinación perfecta de ingredientes:

3 tazas de harina

2 tazas de azúcar morena

4 cucharaditas de bicarbonato

1 pizca de sal

3/4 taza de aceite

3 huevos enteros

2 cucharadas de vainilla

1 taza de nueces

1 taza de pasas

1 vaso de licor

5 manzanas

1 cucharadita de especias mixtas

1 taza de miel

Se trata de una receta pensada para compartir en familia o regalar durante las fiestas. Los queques navideños de Tatiana tienen un costo de ₡6.500 y quienes deseen hacer pedidos o conocer más sobre los productos de Cami’s Cake Boutique pueden contactar a Tatiana al 8418-3542.



Este diciembre, el sabor navideño llega desde Santo Domingo de Heredia, donde cada queque conserva un pedacito de tradición y mucho amor. Le invitamos a repasar esta historia completa en el video que aparece en la portada.

