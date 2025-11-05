Un platillo con alma: la historia detrás de la gallina achiotada de doña Rita

Entre risas, música y el aroma del achiote, doña Rita Contreras convirtió una receta tradicional en una verdadera fiesta. Desde su cocina de leña, esta vecina de Desamparados revivió el auténtico sabor de Guanacaste con su gallina achiotada, un platillo que une generaciones y celebra la herencia culinaria costarricense (ver video adjunto).

La receta heredada de su abuela combina ingredientes sencillos, pero llenos de historia: gallina, achiote, culantro coyote, chile, ajo, cebolla, papa, plátano y un toque de limón y vinagre, además de condimentos que despiertan los sentidos. Su preparación, que dura más de dos horas, es casi un ritual: fuego de leña, paciencia y mucho corazón.

Mientras la olla hervía, el ambiente se llenó de música típica. Doña Rita y sus amigas bailaron al son del quijongo y la marimba, recordando las fiestas patronales de antaño. Otras, con la misma calma de quien conoce el arte del hogar, se dedicaron a tejer y compartir historias.

“Cocinar esta gallina es como volver a la infancia, cuando la familia se reunía alrededor del fogón”, contó doña Rita con una sonrisa que ilumina más que el fuego de la cocina.

Más que un plato, su gallina achiotada es una celebración de la identidad y la tradición guanacasteca. Un recordatorio de que los sabores del pasado siguen vivos en cada comunidad donde hay ganas de cocinar, compartir y bailar.

En Desamparados, doña Rita no solo preparó una comida: preparó un momento para el alma.