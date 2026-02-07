Un pedacito del Caribe se sirve todos los días en Lagunilla, Heredia

En Lagunilla de Heredia hay un sitio donde el aire cambia apenas se cruza la puerta. El olor a especias, el color de las paredes y la música suave de fondo anuncian que no se trata de un restaurante cualquiera. Es Rasta Roast, un emprendimiento que trajo el sabor y la cultura del Caribe a la provincia de las flores.



Ubicado en el centro comercial Lagunillas, frente a Ultra Park 2, el local se ha convertido en un pequeño refugio caribeño en medio del ritmo urbano. La experiencia comienza con la vista: verde, amarillo y rojo dominan el espacio, acompañados por conchas marinas, mini barcos y la bandera de Jamaica. La fachada, construida al estilo de las casas de madera tradicionales de Limón, refuerza esa sensación de estar lejos del Valle Central, aunque solo sea por un rato.



La propuesta no se queda en la decoración. El menú ofrece platillos propios del Caribe, pensados para quienes disfrutan sabores intensos, especiados y cargados de memoria. Cada receta cuenta una historia que conecta con la costa y con las raíces afrocaribeñas.



Kendall, uno de los dueños, decidió emprender con una idea clara: unir su cultura limonense con la experiencia de su socio, quien vivió en Jamaica. De esa mezcla nació una fusión que hoy se sirve en cada plato, como una conversación entre territorios que comparten ritmo, tradición y cocina.



Con el paso de los meses, Rasta Roast se ha consolidado como algo más que un restaurante. Es un punto de encuentro, un espacio donde la comida también funciona como puente cultural. El Caribe, en este rincón de Heredia, dejó de ser destino turístico para convertirse en mesa cotidiana.



Quienes deseen conocer más pueden buscar Rasta Roast en Facebook, Instagram y TikTok. Para recorrer el lugar y ver cómo se vive esta experiencia, le invitamos a repasar el reportaje completo en el video disponible en la portada del artículo.

