Un parque convertido en símbolo navideño por sus propios vecinos

La Navidad ya se siente en Heredia y uno de los lugares donde el ambiente festivo cobra vida con mayor fuerza es el Parque La Esperanza, ubicado a pocos metros del centro comercial Paseo de las Flores. Como ocurre cada diciembre, el espacio se transforma en un escenario iluminado por luces, adornos y esferas de colores que atraen a vecinos y visitantes.



Más allá de la decoración, lo que distingue a este parque es la historia que se repite año tras año. Son los propios vecinos quienes, con entusiasmo y dedicación, asumen la tarea de vestirlo de Navidad. La iniciativa nace del trabajo comunitario, de la creatividad compartida y de la convicción de que la unión también se expresa a través de pequeños gestos.



Al caer la noche, el parque se llena de vida. Niños corren entre las luces, familias se detienen a tomarse fotografías y los vecinos conversan mientras disfrutan del entorno. Son escenas sencillas, pero cargadas de significado, que convierten al parque en un punto de encuentro cotidiano durante diciembre.



Más allá de iluminar su entorno inmediato, el Parque La Esperanza recuerda que cuando una comunidad se organiza y trabaja junta, la Navidad adquiere un brillo distinto.

Puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

